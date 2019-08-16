Стычки и дымовые шашки: на округе на Черниговщине произошли столкновения

В пятницу, 16 августа, в Прилуках Черниговской области на избирательном округе №210 произошли столкновения.

Сегодня ОИК должна огласить окончательные результаты выборов в Верховную Раду. При этом между членами избирательной комиссии, которая должна была сегодня огласить окончательные результаты выборов, произошла перепалка.

Как сообщают местные СМИ, столкновения происходят между сторонниками кандидатов, в здание ОИК бросили дымовую шашку:

Отметим, что накануне в Центризбиркоме приняли решение обязать ОИК №210 внести изменения в установленные результаты голосования с учетом судебных решений и доставить в ЦИК окончательный протокол.

В будівлі ОВК210 пожежа! Сьогодні тут мають оголосити рішення про програш Коровченком виборів і до 12.00 надіслати рішення до ЦВК. Схоже, голова ОВК Соколовська, яка працює в інтересах Коровченка та "кришується" місцевою поліцією, рішення вирішила спалити Опубліковано игорем стахом Четвер, 15 серпня 2019 р.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. 26 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 100% протоколов. Уверенную победу одержала партия Слуга народа - 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса. Также в ЦИК определили и победителей во всех 199 мажоритарных округах.

ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех округов.