Выборы-2019: ЦИК официально закончила подсчет голосов

Центризбирком принял последний документ ОИК с пометкой "Уточненный" / "Хвиля"

6 августа Центральная избирательная комиссия приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в скандальном одномандатном избирательном округе №210 на Черниговщине.

Документ принят с пометкой "Уточненный", сообщается на сайте ЦИК. Он стал последним из 199 привезенных окружными комиссиями в Центризбирком оригиналов протоколов.

"ЦИК приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года с пометкой "Уточненный", который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа во исполнение решения суда", – говорится в сообщении.

Таким образом, по результатам окончательного подсчета голосов избирателей в одномандатном избирательном округе №210, центр которого расположен в Прилуках Черниговской области, победил самовыдвиженец Сергей Коровченко. За него отдали свои голоса 21,24% избирателей (16 541 голосов). При этом его ближайший конкурент самовыдвиженец Борис Приходько получил поддержку 21,11% избирателей (16 440 голосов).

Ранее Коровченко угрожал членам окружной избирательной комиссии, так как не желал мириться с победой Приходько. Последний же пожаловался на фальсификации при подсчете голосов на 210-м округе. В связи с этим жители города Прилуки собрались на массовый митинг под стенами окружной избирательной комиссии 210-го округа. Именно из-за ОИК №210 Центризбирком не смог объявить официальные результаты голосования в срок - по законодательству он истекал 5 августа.

Читайте такжеВ Раде рассказали о тренингах, где поднатаскают новоизбранных нардеповНапомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. 26 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 100% протоколов. Уверенную победу одержала партия Слуга народа - 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса. Также в ЦИК определили и победителей во всех 199 мажоритарных округах.

ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех округов.