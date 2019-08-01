Выборы-2019: Центризбирком признал избранными уже 136 нардепов

Вывеска на здании ЦИК / "Хвиля"

Центральная избирательная комиссия признала избранными на досрочных выборах в Верховную Раду еще двоих народных депутатов.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, в ходе сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты выборов народных депутатов Украины от 21 июля 2019 года в двух ОИО.

Избранными народными депутатами Украины признали следующих лиц: Сергея Штепу в ОИО № 77 и Сергея Минько в ОИО № 80. Оба - кандидаты от Слуги народа и баллотировались в Запорожской области.

Напомним, 31 июля Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в 50-ти ОИК, а 30 июля – в 49 ОИК. Таким образом, по состоянию на 1 августа ЦИК признала избранными 136 народных депутатов Украины.

Как известно, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. 26 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 100% протоколов. Уверенную победу одержала партия Слуга народа - 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса. Также в ЦИК определили и победителей во всех 199 мажоритарных округах.

ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех округов.

Центризбирком должен установить окончательные результаты выборов в Верховную Раду в течение 15 дней после дня проведения голосования, крайний срок истекает 5 августа.