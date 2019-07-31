ЦИК признал избранными еще полсотни нардепов: кто прошел в Раду

ЦИК продолжает оглашать результаты выборов / УНИАН

Центральная избирательная комиссия продолжает оглашать результаты выборов в Верховную Раду. 31 июля Комиссия признала избранными еще 50 кандидатов в нардепы.

В ходе сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в 50-ти ОИК.

Избранными народными депутатами Украины стали:

От Винницкой области: Анатолий Драбовский (ОИО № 12), Николай Кучер (ОИО № 17).

От Волынской области: Вячеслав Рублев (ОИО № 20).

От Днепропетровской области: Дмитрий Кисилевский (ОИО № 24), Максим Бужанский (ОИО № 25), Сергей Демченко (ОИО № 29), Дмитрий Шпенов (ОИО № 37), Владислав Бородин (ОИО № 38); Сергей Северин (ОИО № 39).

От Запорожской области: Евгения Шевченко (ОИО № 76), Александр Пономарев (ОИО № 78), Марина Никитина (ОИО № 82).

От Ивано-Франковской области: Андрей Иванчук (ОИО № 88).

От Киевской области: Николай Бабенко (ОИО № 90).

От Кировоградской области: Юрий Кузбит (ОИО № 101).

От Львовской обасти: Ярослав Дубневич (ОИО № 120), Павел Бакунец (ОИО № 122), Тарас Батенко ОИО (№ 123).

От Николаевской области: Александр Гайда (ОИО № 128), Игорь Копытин (ОИО №129), Игорь Негулевский (ОИО № 130), Артем Черноморов (ОИО № 131).

От Одесской области: Алексей Леонов (ОИО № 135), Александр Горенюк (ОИО № 136), Игорь Васильковский (ОИО № 139), Сергей Колебошин (ОИО № 140), Александр Ткаченко ОИО (№ 141), Антон Киссе (ОИО № 142).

От Полтавской области: Олег Кулинич (ОИО № 147).

От Ровенсокй области: Роман Иванисов (ОИО № 153), Александр Аликсийчук (ОИО № 154).

Таким образом, по состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 из 199 народных депутатов Украины.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. 26 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 100% протоколов. Уверенную победу одержала партия Слуга народа - 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса. Также в ЦИК определили и победителей во всех 199 мажоритарных округах.

ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех округов.

Центризбирком должен установить окончательные результаты выборов в Верховную Раду в течение 15 дней после дня проведения голосования, крайний срок истекает 5 августа.