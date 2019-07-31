В ЦИК рассказали, сколько человек уже признаны избранными нардепами

Выборы в Раду-2019 / Reuters

Сотрудники украинского Центризбиркома официально признали избранными еще 49 народных депутатов – победителей досрочных выборов в Верховную Раду в одномандатных мажоритарных округах.

Соответственно, в общей сложности новыми народными избранниками ЦИК признал 84 человека.

Напомним, досрочные выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Далее, по официальным данным, учитывая результаты выборов в одномандатных мажоритарных округах, партия президента Владимира Зеленского Слуга народа во главе с Дмитрием Разумковым получает 254 мандата в Верховной Раде IX созыва, Оппозиционная платформа – 43, Батькивщина - 26, Европейская солидарность – 25, Голос – 20, остальные партии – 10. Еще 46 депутатских мандатов получили самовыдвиженцы.



