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Макияж на Новый год 2020 под цвет глаз: как стать звездой вечеринки

21 декабря 2019, 05:35

Главред собрал советы визажистов на тему новогоднего макияжа 2020.

Макияж на Новый год 2020
Макияж на Новый год 2020 - Фото  Instagram

До Нового года осталось чуть меньше двух недель – уже можно планировать, как и с кем встретить праздник, что накрыть на новогодний стол, какой наряд выбрать и какой сделать макияж на Новый год 2020.

Как уже писал Главред, идеальным цветом для встречи года Крысы станет белый, а также все оттенки цвета металлик - серый, серебристый, черный. Подойдут и все оттенки золотого. Эта цветовая палитра будет очень актуальна и в макияже. Как сделать модный и красивый макияж на Новый год 2020, при этом учитывая цвет глаз, рассказали визажисты.

Однако перед тем, как перейти непосредственно к макияжу, стоит разобраться с основой. Чтобы блистать красотой и свежестью на Новый год, нужно использовать не просто тональный крем, но и силиконовую основу под макияж – она не только закрепит мейкап надолго, но и добавит немного "приглушенности" любым ярким оттенкам.

Обязательный элемент праздничного макияжа – металлический блеск, можно использовать много блесток и пайеток. При этом стоит помнить важное правило – они должны подчеркивать цвет глаз, а не соперничать с ним.  Кроме того, если вы делаете акцент на глаза, цвет губ должен быть максимально нейтральным.

Макияж на Новый год 2020 для зеленых глаз

Обладательницам зеленых глаз визажисты рекомендуют выбрать для новогоднего макияжа теплые оттенки теней - персиковые, цвета корицы, какао, а также шоколадные, золотистые, фиолетовые.

Пудру можно взять на тон темнее, чем тон кожи – она придаст лицу выразительности. Помаду выбирайте теплого оттенка, но без перламутра.

Макияж на Новый год 2020 для зеленых глаз
Макияж на Новый год 2020 для зеленых глаз - Фото Instagram

Макияж на Новый год 2020 для серых глаз

Сероглазым девушкам стоит обратить внимание на холодные оттенки розового, дымчато-серого, песочного. Пудру визажисты взять более светлую, чем тон кожи. А помада может быть в новогоднем макияже просто "огненной"  - уместны алый, карминовый цвета. Также можно добавить перламутрового блеска или использовать масло для губ.

Макияж на Новый год 2020 для серых глаз - Фото  Instagram

Макияж на Новый год 2020 для голубых глаз

Голубые глаза можно подчеркнуть голубыми и синими тенями. Если соберетесь делать смокии-айс, возьмите палетку с антрацитовыми тенями. Чтобы добавить глубины глазам, можно воспользоваться тенями со светоотражающими фактурными элементами или сделать многосоставной мейкап. Порядок действий такой: на внутренний угол глаза наносится светлый оттенок, на середину века – основной цвет, а внешний угол глаза оттеняется темным.

Что касается губ, то их оттенок в новогоднем макияже голубоглазых девушек должен быть нежных пастельных цветов.

Макияж на Новый год 2020 для голубых глаз - Фото Instagram

Макияж на Новый год 2020 для карих глаз

Кареглазым не обойтись без праймера и хайлайтера. Основной цвет новогоднего макияжа – бронза и все ее оттенки, а для этого нужна светящаяся кожа.  

Если золотистых оттенков не хочется, остановите свой выбор на бежевом, шамуа, мокко, фельдграу, хаки. Однако, если эти цвета станут базовыми, нужен яркий акцент – для этого в центр подвижного цвета нанесите глиттер.

Макияж на Новый год 2020 для карих глаз
Макияж на Новый год 2020 для карих глаз - Фото Instagram

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Напомним, ранее звездный визажист дала несколько полезных советов, как сделать модный макияж 2019, который подходит как для дома, так и на выход.

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