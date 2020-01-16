Модные украшения 2020: стилист рассказала, как быть в тренде в этом году

Цепи - самый главный тренд 2020 года / Фото instagram.com/annawithsoul

Украшения – это то, что делает женщину женщиной. Однако, подбирать их нужно правильно – в соответствии со своим стилем и гардеробом. Стилист Анна Ивахненко рассказала о том, какие украшения будут в моде в 2020 году.

"Сегодня в центре внимания должны быть руки и шея. Значит, кольца, браслеты и цепочки - наша цель", - написала Ивахненко в Instagram.

Модные украшения 2020

Цепи - самый главный тренд 2020 года, родом из 90-х. Выбирайте массивные и тяжёлые, также можно остановить свой выбор на нескольких небольших цепочках. Их можно наслаивать и выбирать разной длины. Кроме того, в 2020 году в тренде минимализм. Стоит обратить внимание на тонкие колечки и цепочки.

"Винтаж. Эстетика ретро с нами надолго, как часть глобального тренда на экологичность, повторное использование и т.д. Это может быть жемчуг, мамины клипсы или бабушкина брошь. Имеет высокий градус нарядности", - отметила Ивахненко.

Тем, кто любит печатки, мода 2020 дает зеленый цвет. Можно носить даже несколько штук на одной руке, также можно сочетать печатки с другими кольцами.

Кроме того модницам стоит обратить внимание на медальоны на тонких цепочках.

"Это могут быть зодиакальные знаки, буквы, цветы, старинные фрески. Очень красиво выглядят в сочетании с другими, каскадной длины", - посоветовала стилист.

Если вы любительница сережек, то в 2020 году стоит присмотреться к маленьким колечкам, гвоздикам или серьгам в стиле ретро.

Напомним, ранее стилист Анна Ивахненко назвала топ-9 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины.

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