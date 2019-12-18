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Что должно быть в гардеробе каждой женщины: стилист назвала топ-9 вещей

18 декабря 2019, 05:23

Анна Ивахненко назвала вещи, которые должна иметь каждая девушка.

Анна Ивахненко
Анна Ивахненко посоветовала, как создать базовый гардероб / Фото instagram.com/annawithsoul

Некуда класть и нечего надеть – извечная проблема женщин. Стилист Анна Ивахненко дала советы, как составить базовый гардероб 2019, и пояснила, что в обязательном порядке должно быть в гардеробе женщины.

Эксперт назвала вещи, которые должна иметь каждая девушка. И посоветовала на них не экономить.

Что должно быть в гардеробе стильной женщины

Стилист советует обязательно приобрести классический двубортный тренч бежевого, черного или темно-синего цвета.

Тренч
Тренч / Фото instagram.com/annawithsoul

Белая плотная футболка прямого кроя также должна стать элементом базового гардероба. Длина рукава футболки – 10-15 см.

Футболка
Футболка / Фото instagram.com/annawithsoul

Пальто. Лучше остановить на одно- или двубортном варианте прямого кроя или немного приталеное. 

"Должно держать свою форму, иметь подклад. Миди длина (чуть ниже колена) - самая универсальная. Английский воротник лучше шалевого (или любого другого)", - написала Ивахненко в Instagram.

Пальто
Пальто / Фото instagram.com/annawithsoul

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Свитер из натуральной пряжи – еще одна вещей, которую должна иметь каждая девушка. Выбирайте свитер из кашемира, мохера, альпаки или шерсти.

"Лучше кашемира ничего не найдёшь, но хорошая шерсть (или небольшой процент синтетики в материале) могут также быть хорошего качества", - отметила стилист.

Свитер должен быть приятного цвета и иметь свободный силуэт.

Свитер
Свитер / Фото instagram.com/annawithsoul

Пиджак выбирайте прямой и двубортный, с небольшими плечиками и подкладом. Материал – шерсть. Пиджак должен быть достаточно плотным, держать форму и иметь одну или две пуговицы. Что касается расцветки, то клетка - более универсальный выбор, чем чёрный.

Пиджак
Пиджак / Фото instagram.com/annawithsoul

Джинсы должны быть прямые и плотные, без разрезов и декора, на средней или высокой посадке. Что касается цвета – джинсы стоит выбрать графитовые или синие.

Джинсы
Джинсы / Фото instagram.com/annawithsoul

Важная составляющая базового гардероба – это рубашка.

"Не блуза, а именно свободная мужская рубашка. Лучше, когда не просвечивает, ворот добротный. Я чаще ношу голубую, белая иногда выглядит через чур празднично или офисно", - поделилась опытом Ивахненко.

Стилист посоветовала остановить свой выбор на рубашке из плотного хлопка, без вытачек и со стоячим воротником.

Рубашка
Рубашка / Фото instagram.com/annawithsoul

Сумка должна быть кожаной, среднего размера и жесткой формы. Сумка должна носиться на плечо. Цвет - чёрный, бежевый или серый.

Сумка
Сумка / Фото instagram.com/annawithsoul

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Ботинки выбирайте лаконичные, черного или коричневого цвета, без дополнительного декора. Важно, чтобы они были не слишком массивными. Также можно взять модель с молнией сбоку и на небольшом каблуке.

Ботинки
Ботинки / Фото instagram.com/annawithsoul

Напомним, ранее стилист Анна Ивахненко рассказала, как создать стильный образ в черном. Кроме того психолог назвала идеальный цвет одежды для свидания

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