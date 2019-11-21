Стилисты назвали модели пуховиков, которые вышли из моды

Зима-2020 уже на пороге. И хочешь-не хочешь, а утепляться придется. Пуховик – простое, теплое и удобное решение. Однако, не все фасоны этой верхней одежды, которые были популярны ранее, до сих пор в моде. Стилисты назвали модели, от которых смело можно избавляться.

Первый в списке антитрендов зимы 2020 – пуховик с поясом-резинкой. Эта модель осталась в прошлом. Если вам нравятся куртки приталеного кроя, стилисты советуют обратить внимание на стеганые пальто, пишет cosmo.ru.

Еще один уже не модный пуховик 2019-2020 - с отделкой мехом. Такие модели выглядят безвкусно и неэтично. Альтернативным вариантом может стать шуба из эко-меха или дубленка. К слову, в этом сезоне особенно популярны объемные "авиаторы".

Расписному пуховику также пришло время пылиться в шкафу. Ну, а если все же хочется ярких красок, то стоит обратить внимание на однотонные цветные модели или на пуховики с эффектом металлик.

Пуховик-платье также утратил свою актуальность в сезоне зима-2020 – его стоит отложить подальше и выбрать действительно модный пуховик 2019-2020.

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Облегающие стеганые пуховики из блестящего материала долгое время были популярны, но сегодня время пуховика-"гусеницы" прошло. На смену пришли пуховики-коконы – зимой-2020 в тренде оверсайз. Кроме того, отличным вариантом на зиму станут пуховики-одеяла.

И последний антитренд зимы-202 - короткий приталенный пуховик. К слову в таких пуховиках фигура кажется непропорциональной - слишком массивный верх и тонкие ножки. В качестве альтернативы стоит обратить внимание более объемные модели. Если оверсайз вам не по душе - на помощь придет пояс (но не резинка).

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Напомним, в холодную пору года без колготок не обойтись. Дизайнеры предлагают делать их элементом образа. Главред собрал фото самых модных колготок в сезоне осень-зима 2019-2020.