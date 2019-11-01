Модные колготки осень-зима 2019-2020: в тренде - цветные, кружевные и со стразами

Розовые коготки Gucci осень-зима 2019-2020 / Фото vogue.ua

Холода уже пришли, и дамы массово утепляются - тут без колготок не обойтись. В сезоне осень-зима 2019-2020 колготки нужно не прятать под брюки или джинсы, а, наоборот, делать их элементом образа.

Дизайнеры рассказали, какие колготки в моде осенью-зимой 2019-2020. Оказалось, что можно смело выбирать разноцветные пары всех оттенков карандашей Crayola, фантазийные модели из нежного кружева, анималистичные узоры, колготки с монограммами, а также вечерние варианты, украшенные стразами или жемчугом, пишет vogue.ua.

К примеру, Fendi предлагают в сезоне осень-зима 2019-2020 выбирать колготки с логотипами бренда, Versace – популяризируют кружевные черные колготки, а Gucci удивили ажурными розовыми парами. Если вы хотите впечатлить образом на вечеринке – выбирайте капроновые черные модели, декорированные мелким жемчугом от Жюльена Дассена.

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