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Мороз до -8: синоптик уточнила прогноз на первый день ноября

31 октября 2019, 12:12

С воскресенья, 3 ноября, в Украине ожидаются дожди и сильный ветер.

погода осень
Погода в Киеве 1 ноября будет сухой и холодной / Фото УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 1 ноября, будет сухой и морозной, так как антициклон Ольденбургия (Oldenburgia) крепко держится над Украиной. Такой прогноз опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха днем ​​составит +3…+8 градусов, а ночью опустится до -2…-8. В субботу, 2 ноября, в Украине немного потеплеет, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +8…+ 14 градусов. По прогнозу, 3 ноября в Украину придут дожди и усилится ветер.

Погода в Киеве 1 ноября будет сухой и холодной, днем температура воздуха не поднимется выше +6 градусов. В субботу в столице столбики термометров покажут +8, а в воскресенье ожидается дождь, ветер и +12 градусов. На следующей неделе днем в Киеве потеплеет до +16 градусов, прогнозирует синоптик. 

Фото Facebook Наталья Диденко

Тем временем сегодня, 31 октября в Киеве продолжил падать снег, который внезапно начался вчера вечером. Мелкий снег наблюдается в разных районах столицы, в частности, в Голосеевском.

Снег
В Киеве выпал снег / Фото УНН

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Киеве в ноябре 2019 еще порадует приятными "плюсами" - причем потепления можно ожидать уже в конце текущей недели. 

Ранее климатолог НИИ Гидрометеорологии Вера Балабух рассказала, какой будет погода зимой 2019-2020. По ее прогнозу, грядущая зима будет теплой. Впрочем, другой синоптик не исключает, что зима 2019-2020 будет отличаться нестабильной погодой. В декабре стоит ожидать дожди и мокрый снег, а в начале января Украину накроют сильные морозы.

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