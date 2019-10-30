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Подморозит до -7: синоптик рассказала, чего ждать от погоды на завтра

30 октября 2019, 12:45

Погода в Украине 31 октября будет холодной, сухой и солнечной.

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Антициклон принесет в Украину похолодание / Фото getbg.net

Погода в Украине в четверг, 31 октября, будет определяться антициклоном под названием Ольденбургия. Компанию ему составит арктический воздух, с приходом которого столбики термометров опустятся до морозных "минусов". Такой прогноз опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в Украине повсюду будет холодно, сухо и солнечно. Ближайшей ночью температура воздуха снизится до -2…-7 градусов, завтра днем ​​столбики термометров покажут +2…+ 8 градусов.

В Киеве ночью подморозит до -2…-5 градусов, днем ​​в четверг потеплеет до +3…+ 6 градусов. Осадки в столице маловероятны, прогнозирует синоптик.

Фото Facebook Наталья Диденко

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Киеве в ноябре 2019 еще порадует приятными "плюсами" - причем потепления можно ожидать уже в конце текущей недели. 

Ранее климатолог НИИ Гидрометеорологии Вера Балабух рассказала, какой будет погода зимой 2019-2020. По ее прогнозу, грядущая зима будет теплой. Впрочем, другой синоптик не исключает, что зима 2019-2020 будет отличаться нестабильной погодой. В декабре стоит ожидать дожди и мокрый снег, а в начале января Украину накроют сильные морозы.

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