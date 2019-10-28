Синоптик обескуражила прогнозом погоды на неделю

Прогноз погоды говорит о том, что в Украине пришло похолодание / Фото Reuters

Погода в Украине во вторник, 29 октября, будет определяться атмосферным фронтом, который принесет с собой небольшие дожди. Поскольку фронт - холодный, то за ним распространяется, соответственно, холодный воздух. Такой прогноз в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды говорит о том, что в Украине постепенно холодает. Во вторник в течение дня ожидается +7… +13 градусов, на юго-востоке - около +12…+15, в Крыму - до +17 градусов.

Небольшие дожди пройдут на Западе, Севере, иногда в центре и возможны Донецкой области. На остальной территории - без существенных осадков, прогнозирует синоптик. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с. Ночью и утром - местами туманы.

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Погода в Киеве 29 октября будет туманной, существенные осадки не ожидаются. Температура воздуха в течение дня не превысит +10 градусов.

"В среду, четверг и пятницу в столице за дело возьмется антициклон Oldenburgia, он вытеснит остатки теплого воздуха: ночью похолодает до 1-5 градусов, днем ​​- до + 4…+7 градусов - очень холодно", - предупредила Наталья Диденко.

Фото Facebook Наталья Диденко

Фото Facebook Наталья Диденко

Напомним, ранее климатолог НИИ Гидрометеорологии Вера Балабух рассказала, какой будет погода зимой 2019-2020. По ее прогнозу, грядущая зима будет теплой. Впрочем, другой синоптик не исключает, что зима 2019-2020 будет отличаться нестабильной погодой. В декабре стоит ожидать дожди и мокрый снег, а в начале января Украину накроют сильные морозы.