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Черный цвет в одежде: кому идет и как носить – советы стилиста

11 октября 2019, 05:45

Стилист Анна Ивахненко рассказала, как создать стильный образ в черном.

Фото Instagram
Черный цвет - элегантный и коварный одновременно / Фото Instagram

Черный цвет – шикарный и элегантный, но в то же время универсальный и практичный. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Поэтому в гардеробе почти у каждой девушки есть вещь черного цвета.  Но на самом деле черный – намного коварнее, чем кажется. Стилист Анна Ивахненко назвала несколько основных правил, как носить и с чем сочетать черный цвет в одежде.

"Основная проблема в том, что черный выбирают от безысходности и неумения сочетать другие цвета. А еще из практичности… Но, забудьте, что черный - самый немаркий на свете. Грязь, пыль и любая ворсинка – на черном видно все", - написала стилист в Instagram и дала советы, как создать стильный образ в черном.

Черный цвет в одежде: кому идет

"Черный идет тонким и звонким с красивыми чертами лица и достаточно высоким естественным контрастом внешности. Если вы не выспались, приболели или вам не до косметолога последние года полтора, черный нужно уводить как можно ниже от лица", - советует стилист.

Черный цвет в одежде: помните об аксессуарах

Одевая черный наряд, не стоит забывать про аксессуары.

"Я, конечно, как попугайчик, напоминаю о них регулярно, но в "тотал блек" без украшений есть риск стать черной дырой", - отметила стилист.

Черный цвет в одежде: используйте разные фактуры

По словам Ивахненко, кожа классно выглядит с шелком, шерстью и денимом. Кроме того, в черном выигрышно смотрятся вещи сложного и архитектурного кроя - тогда вас хочется рассматривать, а не пройти мимо.

Черный цвет в одежде: макияж

Черный цвет способен подчеркнуть любые погрешности во внешности, поэтому следует быть бдительной. Чистые волосы и аккуратный макияж – неизменные спутники total black look.

  • Черный цвет в одежде Фото instagram.com/annawithsoul/
  • Черный цвет в одежде Фото instagram.com/annawithsoul/
  • Черный цвет в одежде Фото instagram.com/annawithsoul/
  • Черный цвет в одежде Фото instagram.com/annawithsoul/
  • Черный цвет в одежде Фото instagram.com/annawithsoul/
  • Черный цвет в одежде Фото instagram.com/annawithsoul/
  • Черный цвет в одежде Фото instagram.com/annawithsoul/
  • Черный цвет в одежде Фото instagram.com/annawithsoul/
  • Черный цвет в одежде Фото instagram.com/annawithsoul/
  • Фото Instagram Фото Instagram
  • Фото Instagram Фото Instagram
  • Фото Instagram Фото Instagram
  • Фото Instagram Фото Instagram
  • Фото Instagram Фото Instagram
  • Фото Instagram Фото Instagram
  • Фото Instagram Фото Instagram

Напомним, ранее Главред разобрался в свадебной моде 2019

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