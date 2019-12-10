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В чем пойти на свидание: психолог назвала идеальный цвет

10 декабря 2019, 05:52

Красное платье идеально для тех, кто находится в активном поиске.

красное платье
Красный – цвет вызова и сексуальности / Фото pink.ua

Первое свидание – очень волнующий момент, потому что второго шанса произвести первое впечатление уже не будет. Поэтому девушки всегда озадачиваются вопросом, в чем пойти на свидание, чтобы очаровать потенциального мужа. Психолог Ирина Маслова-Семёнова рассказала, как разные цвета влияют на восприятие и какой цвет одежды выбрать на свидание.

В чем пойти на свидание: красный цвет

Красный – цвет вызова и сексуальности.  Он идеален для тех, кто находится в активном поиске. Выбирая красное платье, вы точно не останетесь незамеченной. Если такой яркий образ для вас слишком вызывающий, психолог советует дополнить своей ансамбль красным шарфом или остановить свой выбор на красном свитере – откровенного вызова меньше, а эффект будет тот же.

К слову, красный цвет помогает справиться с депрессией, так что в холодный зимний день красный маникюр поможет с большим оптимизмом смотреть на окружающий мир.

В чем пойти на свидание: черный цвет

"Я не готова к близости" - именно такой сигнал подает черный наряд. По словам психолога,  благодаря черному цвету мы чувствуем себя более собранными, закрытыми и защищенными. Если вы хотите отдохнуть от внимания, смело выбирайте черную водолазку, брюки и темные очки. Еще одна особенность черного цвета – он экономит энергию, передает АиФ.

В чем пойти на свидание: белый цвет

Белый – цвет, который помогает достичь гармонии. Именно в этом цвете мы становимся спокойнее, медленнее, добрее.

В чем пойти на свидание: желтый и оранжевый цвета  

Эти яркие и теплые цвета добавляют радости. Особенно хорошо они работают зимой. Одевая желтый и оранжевый  наряд, не удивляетесь, что вам будут улыбаться даже незнакомцы.

В чем пойти на свидание: нюд

Бежевые, нюдовые, лиловые и все оттенки в очень нежном и распыленном варианте дают ощущение дома, уюта и комфорта. Инстинктивно собеседник будет воспринимать вас как милое и ангельское существо. Эти цвета лучше выбирать, если вы уже находитесь в крепких отношениях, а вот для поиска партнера отдайте предпочтение насыщенным ягодным оттенкам.

В чем пойти на свидание: цвет хаки

Одев наряд немаркого цвета хаки, оливкового или песочного вы произведете впечатление практичного и рационального человека. Кроме того, сразу стает понятно, что вы – человек, который ценит свой интеллект и развитие.

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Напомним, американский Институт цвета Pantone выбрал главный цвет 2020 года – им стал Classic Blue, классический синий. Директор института Pantone Леатрис Эйсман отметила, тревога – бич современного мира, а классический синий цвет снижает ее уровень и воплощает спокойствие и уверенность.

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