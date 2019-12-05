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Эксперты рассказали, как женщинам спасти себя от насильников

5 декабря 2019, 08:44

Основываясь на постсоветском и зарубежном опыте, психологи составили несколько рекомендаций, как вести себя слабому полу в случае атаки.

насильник и жерства

Среди способов, которые могут помочь спастись женщинам от изнасилования есть несколько необычных, но эффективных.

Доктор юридических наук Надежда Бут отмечает, что насильникам необходимо в том числе утверждать свою мужественность, поэтому дамы могут предотвратить насилие, формально пойдя у них "на поводу" и показав преступнику, что и так видят их мужественность и нуждаются в ней.

Она описывает пример, в котором женщина сумела перехитрить разыскиваемого насильника, сделав вид, что нуждается в его силе и поддержке. Такой метод может сбить с толку преступника.

Читайте такжеОтрезал "мужское достоинство": мужчине грозит тюрьма за спасение жены"Ольга возвращалась домой после дискотеки, когда услышала за собой торопливые шаги. Оглянувшись, она увидела высокого мужчину, который явно преследовал ее. Когда до подъезда осталось несколько шагов, а незнакомец все не отставал, Ольга повернулась и пошла ему навстречу. Подойдя к мужчине, она сказала: "Вы знаете, я очень боюсь одна входить в подъезд вечером. Я так рада, что встретила Вас. Вы не доведете меня до квартиры?". С этими словами она взяла его под руку. Опешивший преследователь довел ее до квартиры, где она, поблагодарив, распрощалась с ним, а из дома позвонила в полицию. Задержанный оказался разыскиваемым преступником, изнасиловавшим шесть женщин за короткое время".

Еще одним моментом является, по словам Бут, эмоциональная зависимость насильников от женщин. Обычно преступники нападают сзади и пытаются избежать прямого контакта и даже мимолетного пересечения взглядов. Поэтому жертва атаки должна попытаться найти своим взглядом глаза насильника – такой метод может также обескуражить его.

Читайте такжеЛегендарная актриса рассказала о своем групповом изнасилованииВ качестве примера она приводит историю, когда молодой человек набросился на женщину, начал тащить в кусты и срывать одежду, а ко всем просьбам оставался глух. Тогда женщина посмотрела парню в лицо и сказала, что он напоминает ее сына, погибшего в Афганистане, что он симпатичен ей. "Пойдемте ко мне домой, я покажу Вам фотографию моего сына и расскажу о нем", - сказала женщина, после чего насильник отвел ружье, извинился, сказав, что сожалеет о случившемся, и ушел".

Разумеется, женщинам стоит также не забывать о простых и эффективных способах самообороны, включая боевые приемы и подручные средства, как газовые баллончики. Очень важно, отмечают психологи, оставаться спокойной и не паниковать в экстренной ситуации. И, разумеется, думать наперед и избегать опасных, безлюдных мест, не задерживаться допоздна на улице одной, не ехать к незнакомым людям в их помещения и соблюдать остальные правила житейской осторожности и предусмотрительности.

изнасилование насильник
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