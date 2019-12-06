Солидный и надежный: назван главный цвет 2020 года

Синий цвет снижает уровень тревоги / Фото pantone.com

Американский Институт цвета Pantone выбрал главный цвет 2020 года – им стал Classic Blue, классический синий.

Главный цвет 2020 впервые выбирали с применением мультисенсорного подхода, эксперты анализировали ассоциации, которые вызывает цвет. Кроме того, учитывались запахи, связанные с синим цветом, тактильные ощущения, вкусы и звуки.

Директор института Pantone Леатрис Эйсман отметила, тревога – бич современного мира, а классический синий цвет снижает ее уровень и воплощает спокойствие и уверенность.

"Мы живем во времена, когда необходимо доверие и вера. Это постоянство и уверенность передает PANTONE 19-4052 "классический синий", солидный и надежный синий оттенок, на который мы всегда можем положиться", - отметила Эйсман.

Presenting PANTONE 19-4052 Classic Blue, the Pantone Color of the Year 2020. A timeless and enduring blue hue, timeless in its simplicity. #pantone2020#coloroftheyearpic.twitter.com/L0qH6CohsC — PANTONE (@pantone) December 5, 2019

Синий цвет / Фото pantone.com

Кроме того, институт Pantonе назвал самые модные цвета весна-лето 2020 года. Все они связаны с природой, спокойствием и комфортом.

Самые модные цвета весна-лето 2020

различные оттенки зеленого, океана, "горный голубой";

оттенки "металлик";

розовые пастельные оттенки (в интерьере).

Напомним, главный цвет 2019 года по версии Pantone был Living Coral – коралловый цвет с золотистым подтоном. Предшествовал ему в 2018 году Ultra Violet (ультрафиолет).