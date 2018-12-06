Pantone назвал актуальный цвет 2019 года

6 декабря 2018, 16:18

В год Свиньи институт подобрал схожий цвет - коралловый.

ваваравр
Pantone назвал цвет 2019 года / https://www.pantone.com

Институт цвета Pantone обьявил главный цвет 2019 года. Им стал коралловый цвет Pantone 16-1546 Living Coral.

На сайте института сообщается, что Living Coral – это коралловый цвет с золотистым подтоном.

"В ответ на натиск цифровых технологий и социальных сетей, которые все больше внедряются в повседневную жизнь, мы ищем подлинные и захватывающие впечатления, которые обеспечивают связь и интимность. Комуникабельная и энергичная природа цвета Living Coral приветствует и поощряет беззаботную деятельность. Символизируя нашу врожденную потребность в оптимизме и стремление к радости, цвет Living Coral воплощает наше стремление к игривости", - сказано в описании цвета.

Именно институт Pantone уже 20 лет выбирает цвет года, от которого в своей работе отталкиваются дизайнеры одежды, интерьеров и мебели, графические дизайнеры и т.д.

Цветом 2018 года был ультрафиолет.

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Pantone Цвет 2019 года
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