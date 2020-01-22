Какие женщины нравятся мужчинам: ученые дали ответ

девушка / Фото pixabay.com

Какие женщины нравятся мужчинам – вопрос из разряда вечного "в чем смысл жизни". Рассуждать об этом можно долго и много, но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Поэтому ученые из Техаса решили исследовать этот вопрос с научной точки зрения.

Как выяснилось, мужчины предпочитают девушек с большим поясничным прогибом, который визуально делает ягодицы больше. Женщин с такой фигурой мужчины воспринимают как более здоровых. Кроме того, мужчин привлекают большие глаза, пухлые губы и пресс, пишет Cosmopolitan.

Какие женщины нравятся мужчинам

Девушка с большими глазами вызывает в парнях желание защищать и оберегать, кроме того, выразительный, открытый взгляд делает девушку визуально моложе.

Кроме того, мужчины не могут устоять перед пухлыми губами. По мнению ученых университета Техаса. Размер груди оказался спорным вопросом. Оказалось, что часть мужчин любит маленькую и аккуратную грудь, а вторая половина обожает большую и пышную.

Исследователи также опровергли мнение о том, что мужчинам нравится мягкий и округлый женский живот. На самом деле оказалось, что хорошо очерченный и в меру подкачанный пресс заводит их еще больше.

Читайте такжеВ чем пойти на свидание: психолог назвала идеальный цвет

Напомним, ранее стилист Анна Ивахненко назвала топ-9 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины. Также стало известно, как избавиться от "синдрома тетки".