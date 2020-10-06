УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Бесподобные платья и юбки стали трендом уличной моды этой осенью - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

6 октября 2020, 04:44

В сезоне осень-зима 2020-20021 особого внимания заслуживают черные платья, и модели с белыми воротниками.

  • Уличная мода осень 2020 Instagram
  • Уличная мода осень 2020 Instagram
  • Уличная мода осень 2020 Instagram
  • Уличная мода осень 2020 Instagram
  • Уличная мода осень 2020 Instagram
  • Уличная мода осень 2020 Instagram
  • Уличная мода осень 2020 Instagram
  • Уличная мода осень 2020 Instagram

Самые модные вещи те, которые вам нравятся и в которых вы чувствуете себя королевой, говорят одни. А другие настойчиво бегут за модой, запоем поглощают информацию о всех новинках и хитах, и постоянно пытаются дотянуться до некого эталона, который создали вершители моды – знаменитые кутюрье.

При желании можно найти десятки аргументов в пользу и той, и другой версии. Но правда в том, что ее величество Мода изменилась – она менее требовательна к нам, не загоняет нас в тупик, и не заставляет копировать друг друга. Особенно это заметно в 2020 году, когда смешались много разных стилей и эпох.

Уличная мода 2020 не категорична, поэтому неуместно, смотря на одних, вешать на них ярлыки и говорить, что они носят устаревшие фасоны юбок или пальто.

А еще мода стала очень быстрой и переменчивой. Кроме того, пандемия коронавируса и длительный весенний локдаун сбили с толку многих, в результате чего многие вещи, которым пророчили головокружительный успех в 2020 году, так и не получили свою "минуту славы", а то, о чем никто и не мечтал, внезапно стало горячим трендом уличной моды

Мы получили свободу, но и стали заложниками времени, которое летит вперед и сжигает за собой мосты – поэтому важно успеть насладиться моментом, и позволить себе пускай даже в моменте и повседневной жизни выглядеть модно.

Мы сегодня расскажем вам о главных трендах уличной моды на осень 2020, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Уличная мода осень 2020: тренды

Черное и белое

В моду вернулись классические сочетания цветов, поэтому смело комбинируйте черные вещи с белыми – будете выглядеть очень стильно. Кроме того, доказано и не раз, что это самый быстрый способ создать чрезвычайно шикарный образ.

Также особого внимания заслуживают черные платья, и модели с белыми воротниками. А еще можно украсить белую рубашку черной ленточкой – завязать на шее бантиком - получится безумно красивый и модный образ.

Уличная мода осень 2020
Уличная мода осень 2020 / Instagram

Женственность и кожа

Если хотите выглядеть эффектно в сезоне осень 2020, то сочетайте женственные блузки с рюшами в викторианском стиле с визуально жесткими и прагматичными кожаными вещами. Такой контраст превратит вас в ультрамодную красавицу, при этом намека на вульгарность не будет.

Уличная мода осень 2020
Уличная мода осень 2020 / Instagram

Юбки лонгет и плиссе

Этой осенью в моде длинные юбки плиссе, у них складки крупные, они пошиты из тканей разной плотности и украшены необычными принтами. Также сейчас актуальны удлиненные юбки, которые во всем мире называют Longuette – они по силуэту похожи на футляр или карандаш, но длина – чуть ниже колена, и они свободнее – на первый взгляд, может показаться, что юбка великовата на несколько размеров.

Уличная мода осень 2020
Уличная мода осень 2020 / Instagram

Уличная мода на осень 2020 – на что еще обратить внимание

  • В моду вернулись длинные кожаные плащи.
  • В трендах пальто мужского кроя оверсайз.
  • Черное платье выбилось в тренды.
  • Писк сезона - узкий пояс.
  • Самые модные сумки – винтажные.
  • В моду вернулись длинные перчатки.
  • Можно носить короткие бусы из жемчуга.
  • Прекрасные цветочные мотивы – яркий тренд.

Мода осень-зима 2020-2021 – о чем сообщалось ранее:

уличная мода тренды мода осень 2020 мода осень зима 2020 2021 модные юбки 2020 модные платья плащи модные пальто перчатки
Сейчас вы просматриваете новость «Бесподобные платья и юбки стали трендом уличной моды этой осенью - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

04:58
Ученые объяснили, чем опасны для тела татуировки
04:44
Бесподобные платья и юбки стали трендом уличной моды этой осенью - фото Фото
04:30
Локдаун и полная самоизоляция: эксперт оценила риски ужесточения карантина Видео
03:00
Эксперт оценил шансы Киева на реализацию мирного плана по Донбассу Видео
02:03
Гороскоп на 7 октября 2020 года для всех: влиятельный благодетель и внушительный успех Видео
01:39
Ученые доказали новую связь диабета и коронавируса
01:30
Международные эксперты раскрыли новые данные об отравлении Навального Видео
01:05
"Груши выставила": Полина Фаворская разделась для интимного фото
00:27
Что такое наложенный платеж, его цена и зачем он нужен
05 октября, понедельник
23:54
Коронавирус в Украине на 5 октября – поставили еще более 3500 диагнозов Видео
23:30
Больной коронавирусом Трамп похвастался, что его выписывают из больницы
22:57
Врач поведала, кто из женщин легче переносит опасный коронавирус
22:44
США, Франция и Россия сделали новое заявление по Нагорному Карабаху Видео
22:18
На Украину надвигаются мощные ливни: какие области зацепит Видео
22:10
Гороскоп для всех на 6 октября: милость судьбы и прощание с партнером Видео
21:56
Российский миллиардер призвал Путина вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе Видео
21:53
Как продлить секс: 5 простых способов Видео
21:47
Под Киевом Covid-19 убил директора лицея, где скрывали вирус
21:32
Киев на пороге оранжевой зоны, когда ждать перехода за красную черту – Рубан Видео
21:12
В Киевской области разбился дельтаплан, есть жертвы
20:48
Алиев сделал заявление о новых отвоеванных территориях в Нагорном Карабахе Видео
20:37
На Херсонщине горе-мать утопила своего маленького ребенка
20:36
Заметен у мужчин и женщин: назван сексуальный симптом высокого давления Видео
20:30
Упорно роет дно: курс гривны к доллару установил новый антирекорд Видео
20:22
Как отрастить длинные волосы: топ-9 эфирных масел Видео
20:21
Украинский телеведущий сообщил о преследовании
20:11
Стало известно, что происходит в Бишкеке после разгона протестов Видео
20:06
Тихановская пояснила, для чего мечтает увидеться с Путиным
19:50
Облепиховое масло защищает от рака и оберегает печень - ученые Видео
19:32
В МВД назвали возможную причину масштабных пожаров на Луганщине Видео
19:25
В Раде разбушевался Covid-19: десятки заболевших, есть первая жертва – СМИ Видео
19:17
Протесты и попытка штурма Белого дома: что происходит в Кыргызстане Видео
19:03
Лига Наций: Кличко разрешил болельщикам присутствовать на стадионе
18:35
Новые запреты: в Украине скоро появится еще больше ограничителей скорости Видео
18:19
Завершились съемки сериала Перші ластівки 2: Залежні
17:54
"Оружие идет потоком": в Баку сделали резкий выпад в адрес РФ из-за Карабаха Видео
17:39
Война России за Нагорный Карабах: Алиев рассказал о планах Армении Видео
17:32
"Стыд и срам": Настя Каменских разделась и показала шикарное тело
17:19
Как почистить гранат: простой пошаговый способ Видео
17:10
Ведьмак 2 сезон - появились новые доспехи Геральта
16:42
Украина рискует потерять безвиз: в Европарламенте сделали тревожное заявление Видео
16:41
В Кабмине рассказали, когда чиновники не смогут требовать бумажные документы
16:41
Little Big записали кавер для фильма Борат-2 Видео
16:41
Алиев поставил условие о роли Турции в конфликте в Нагорном Карабахе Видео
16:00
Ходячие мертвецы Мир за пределами - подростковая драма не про зомби Видео
15:58
В Иране сделали заявление о позиции Тегерана по Нагорному Карабаху Видео
15:51
В Минздраве назвали условия возвращения жесткого карантина из-за COVID-19 Видео
15:50
В моду вошли сливовые волосы и окрашивание челки в другой цвет - фото Фото
15:44
Внезапно умер один из самых известных боевиков "ЛНР" - в чем причина
15:28
Война за Нагорный Карабах: в Баку рассказали, о чем договорились с Киевом Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять