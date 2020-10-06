Бесподобные платья и юбки стали трендом уличной моды этой осенью - фото

Самые модные вещи те, которые вам нравятся и в которых вы чувствуете себя королевой, говорят одни. А другие настойчиво бегут за модой, запоем поглощают информацию о всех новинках и хитах, и постоянно пытаются дотянуться до некого эталона, который создали вершители моды – знаменитые кутюрье.

При желании можно найти десятки аргументов в пользу и той, и другой версии. Но правда в том, что ее величество Мода изменилась – она менее требовательна к нам, не загоняет нас в тупик, и не заставляет копировать друг друга. Особенно это заметно в 2020 году, когда смешались много разных стилей и эпох.

Уличная мода 2020 не категорична, поэтому неуместно, смотря на одних, вешать на них ярлыки и говорить, что они носят устаревшие фасоны юбок или пальто.

А еще мода стала очень быстрой и переменчивой. Кроме того, пандемия коронавируса и длительный весенний локдаун сбили с толку многих, в результате чего многие вещи, которым пророчили головокружительный успех в 2020 году, так и не получили свою "минуту славы", а то, о чем никто и не мечтал, внезапно стало горячим трендом уличной моды

Мы получили свободу, но и стали заложниками времени, которое летит вперед и сжигает за собой мосты – поэтому важно успеть насладиться моментом, и позволить себе пускай даже в моменте и повседневной жизни выглядеть модно.

Мы сегодня расскажем вам о главных трендах уличной моды на осень 2020, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Уличная мода осень 2020: тренды

Черное и белое

В моду вернулись классические сочетания цветов, поэтому смело комбинируйте черные вещи с белыми – будете выглядеть очень стильно. Кроме того, доказано и не раз, что это самый быстрый способ создать чрезвычайно шикарный образ.

Также особого внимания заслуживают черные платья, и модели с белыми воротниками. А еще можно украсить белую рубашку черной ленточкой – завязать на шее бантиком - получится безумно красивый и модный образ.

Уличная мода осень 2020 / Instagram

Женственность и кожа

Если хотите выглядеть эффектно в сезоне осень 2020, то сочетайте женственные блузки с рюшами в викторианском стиле с визуально жесткими и прагматичными кожаными вещами. Такой контраст превратит вас в ультрамодную красавицу, при этом намека на вульгарность не будет.

Уличная мода осень 2020 / Instagram

Юбки лонгет и плиссе

Этой осенью в моде длинные юбки плиссе, у них складки крупные, они пошиты из тканей разной плотности и украшены необычными принтами. Также сейчас актуальны удлиненные юбки, которые во всем мире называют Longuette – они по силуэту похожи на футляр или карандаш, но длина – чуть ниже колена, и они свободнее – на первый взгляд, может показаться, что юбка великовата на несколько размеров.

Уличная мода осень 2020 / Instagram

Уличная мода на осень 2020 – на что еще обратить внимание

В моду вернулись длинные кожаные плащи.

В трендах пальто мужского кроя оверсайз.

Черное платье выбилось в тренды.

Писк сезона - узкий пояс.

Самые модные сумки – винтажные.

В моду вернулись длинные перчатки.

Можно носить короткие бусы из жемчуга.

Прекрасные цветочные мотивы – яркий тренд.

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