Шикарные женские брючные костюмы с нами в моде на осень-зиму: фото

Ничто так не добавляет женщине шарма, как стильный брючный костюм. В нем женщина обретает силу, становится неприступной, загадочной и… безумно привлекательной. Это гремучая смесь, которая способна на чудеса – все те, кто вкусил прелесть брючного костюма, всю жизнь остаются во власти его магии.

В брючном костюме появляется уверенность, которая теряется в повседневной суете и проблемах. Кроме того, брючный костюм отлично омолаживает образ и стройнит фигуру.

Женский брючный костюм практически всегда в моде, но каждый год меняются ткани, расцветки и фасоны. Кроме того, в 2020 году мода похлопотала, и этот элемент женского гардероба получил на вершине модного Олимпа значимое место.

Мы сегодня расскажем вам, как женские костюмы в сезоне осень-зима 2020-2021. Мы также подготовили для вас фотогалерею модных костюмов – посмотрите обязательно, ведь они потрясающие.

Модные женские костюмы осень-зима 2020-2021: горячие тренды

Женский брючный костюм в клетку

Клетчатые принты никогда не выходят из моды, а для костюма – это невероятное украшение. Не важно, какой вариант клеточки вы выберете – мелкую гусиную лапку, или английский тартан – в любом случае будете выглядеть стильно и безупречно. Что касается силуэта, то ориентируйтесь на свободные брюки и удлиненный двубортный пиджак оверсайз. В таких костюмах удобно и очень уютно.

Модные женские костюмы осень-зима 2020-2021 / Instagram

В моде брючный костюм-тройка

Для эффектного образа советуем обратить внимание на модные в этом сезоне костюмы-тройки – в комплекте пиджак, жилет и брюки. Это не только очень красиво, но и в холодную осеннюю и зимнюю пору подарит тепло. Только обратите внимание на важную деталь - жилет не обязательно должен быть изготовлен в тон пиджаку и брюкам. Наоборот, жилет может выделяться на фоне самого костюма. При этом классические варианты тоже в моде.

Модные женские костюмы осень-зима 2020-2021 / Instagram

Кожаные костюмы тоже в трендах

Без кожи в сезоне осень-зима 2020-2021 обойтись сложно, поэтому в продаже уже сегодня можно найти кожаные костюмы. Только избегайте приталенных вариантов, ведь в моде свободный крой. Стильный кожаный костюм создает ощущение свободы и добавляет образу загадочности. Кроме того, цвет костюма не обязательно должен быть черным, ведь в моде также цветная кожа.

Модные женские костюмы осень-зима 2020-2021 / Instagram

Костюмы с юбкой плиссе или карандаш

Если брючный костюм – это не то, к чему лежит душа, то ищите трендовый вариант с юбкой-карандаш. В таком костюме каждая женщина становится нежной, и в то же время сильной. Также обратите внимание на то, что многие дизайнеры сделали на длинной юбке соблазнительный разрез спереди или сбоку. Хотя есть немало вариантов с юбками без разрезов, которые выгодно подчеркивают фигуру.

Также в моде костюмы в комплекте с юбкой плиссе. Небольшая складка на юбке добавит образу романтичности и элегантности – для многих деловых женщин такой костюм может стать настоящей находкой.

Модные женские костюмы осень-зима 2020-2021 / Instagram

Мода осень-зима 2020-2021 – о чем сообщалось ранее: