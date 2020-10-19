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Не только для ленивого воскресенья: в моду пришли чудесные платья-свитера - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

19 октября 2020, 05:29

Детали имеют значение, поэтому дополняйте модные платья зима 2020 аксессуарами. Даже тоненький поясок может кардинально изменить образ.

  • Модные платья-свитера 2020-2021 Instagram
  • Модные платья-свитера 2020-2021 Instagram
  • Модные платья-свитера 2020-2021 Instagram
  • Модные платья-свитера 2020-2021 Instagram
  • Модные платья-свитера 2020-2021 Instagram
  • Модные платья-свитера 2020-2021 Instagram
  • Модные платья-свитера 2020-2021 Instagram
  • Модные платья-свитера 2020-2021 Instagram
  • Модные платья-свитера 2020-2021 Instagram
  • Модные платья-свитера 2020-2021 Instagram

Мода подготовила для всех тех, кто обожает носить платья, невероятный и очень приятный сюрприз – платье-джемпер, или платье-свитер. Совершенно не важно, какие погодные испытания нас ждут – дождь, ветер, вьюга или лютый мороз – в любую погоду в таком платье будет тепло, уютно, и, что крайне важно, красиво и женственно!

Кто-то из вас скажет, что эти платья напоминают славные времена из молодости наших мам и бабушек, которые носили удлиненные свитера. Вполне возможно – у каждого свои ассоциации, и если память оживает при виде вязаного платья-джемпера, то в этом тоже ничего плохого нет. Конечно, мода циклична, и дизайнеры очень часто ищут вдохновение в том, что когда-то будоражило сердца и души всех женщин мира.

Тем не менее, никто не призывает вас искать винтажные платья из прошлого. В сезоне осень-зима 2020-2021 в моде чудесные творения, которые создают удивительные ансамбли.

Главное – подобрать удачную длину, цвет и форму, - и тогда вы можете стать королевой вечеринки, удивить всех на работе, комфортно чувствовать себя в домашней обстановке или на прогулке.

Сегодня четких рамок и правил нет, поэтому модные платья в виде свитера можно носить куда хотите, а не только в ленивое воскресенье.

Кроме того, в сезоне осень-зима 2020-2021 в моде теплые трикотажные платья разных стилей, дизайнов, форм и расцветок. Поэтому если вдруг не найдете подходящее платье-свитер, то можете взять универсальное вязаное платье на все случаи жизни миди или макси, или уникальную модель необычного кроя для эффектного выхода. В любом случае выбор за вами, но он точно есть!

Мы сегодня расскажем вам о том, какие платья-свитера сейчас в моде, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для понимания трендов и того, чем дышит мода.

Модные платья-свитера осень-зима 2020-2021: на что обратить внимание

Платье-джемпер, как правило, имеет длину выше колена и выглядит так, словно вы ошиблись размером. В таком платье вы должны "утонуть" - в этом фишка. Впрочем, вещи оверсайз - это большая модная тенденция, поэтому расслабитесь, улыбнитесь, и вперед – покорять мир в роскошном и свободном платье-свитере.

В моду на осень зиму вернулись высокие сапоги ботфорты в стиле 90-х. В сочетании с платьем-джемпером получится удачный ансамбль, который, ко всему, подарит вам чувство комфорта – в таком виде вы точно не будете думать о том, как бы не замерзнуть.

Модные платья-свитера 2020-2021
Модные платья-свитера 2020-2021 / Instagram

Кроме того, такие модные платья 2020 осень можно носить и в сочетании с обувью на высоком каблуке, и с ботинками на грубой подошве – лишь бы вам нравилось и было удобно.

Детали имеют значение, поэтому дополняйте модные платья зима 2020 аксессуарами. Даже тоненький поясок может кардинально изменить образ, так как акцент на талии меняет пропорции – фигура сразу визуально выглядит стройнее.

Платье-свитер без высокого воротника можно дополнить крупной цепью или массивным ожерельем – сейчас эти украшения в тренде.

Мода осень-зима 2020-2021 - о чем сообщалось ранее:

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