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В моду для женщин plus size вошли пальто и куртки несказанной красоты - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

21 октября 2020, 06:35

Мода 2020 и 2021 для женщин с "королевским" размером практически полностью повторяет то, что в осенне-зимнем сезоне носят женщины стандартных пропорций.

  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram
  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram
  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram
  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram
  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram
  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram
  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram
  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram
  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram
  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram
  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram
  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram
  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram
  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram
  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram
  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram
  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram
  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram
  • Мода для женщин plus size осень-зима 2020 Instagram

Осень уже не стесняясь показывает себя: то дождями нас заливает, то ветрами ревущими пугает. В такую пору хочется утеплиться, поэтому вопрос обновления гардероба выходит на первый план. Особенно остро он стоит для женщин размера "плюс", ведь для них крайне важно, чтобы модная одежда осень-зима 2020 визуально не "подарила" ненужные килограммы.

Дело в том, что одежда на осень зиму, как правило, объемная, и нужно хорошо постараться, чтобы в ней выглядеть стройной. Хотя в целом мода 2020 и 2021 для женщин с "королевским" размером практически полностью повторяет то, что дизайнеры одежды предлагают носить в осенне-зимнем сезоне женщинам стандартных пропорций.

Строгих правил нет, поэтому женщины с пышными формами могут выбрать для себя все, что им нравится.

Модные юбки и стильные вязаные платья, потрясающие кардиганы, эффектные женские пальто и свободные джинсы — это модные вещи, которые созданы не только для "худеньких девушек".

Мы сегодня расскажем вам о главных трендах в одежде больших размеров для женщин. В нашей фотогалерее вы найдете стильные образцы одежды – обязательно посмотрите на то, что сейчас в моде.

Модная женская одежда больших размеров осень-зима 2020-2021: тренды

Куртки большого размера

Модные модели курток большого размера удивят вас богатством цветовой гаммы и фасонами. Если ищете куртку на осень 2020, то обратите внимание на оригинальную укороченную джинсовую модель, а также стильную кожаную куртку с подкладкой. Также особого внимания заслуживают куртка-парка и теплый пуховик, который для зимы станет спасением. Только учтите один нюанс – куртка, как правило, добавляет объема, поэтому выбирайте модели без дополнительных украшений. А вот принты не помешают – наоборот, они сместят акценты.

Мода для женщин plus size осень-зима 2020
Мода для женщин plus size осень-зима 2020 / Instagram

Модные пальто для женщин plus size

Уже сегодня найдете в продаже много невероятных моделей пальто несказанной красоты. Вам нужно только решить, какая модель пальто - приталенная, прямая или свободная – "пойдет" с вами гулять прохладными улицами. Если хотите сделать акцент на талии, то берите модное пальто осень 2020 без пуговиц с поясом. Также не проходите мимо пончо, которые благодаря различным фасонам и моделям прекрасно скрывают недостатки фигуры.

Мода для женщин plus size осень-зима 2020
Мода для женщин plus size осень-зима 2020 / Instagram

Модные юбки для женщин "королевских форм"

Юбки добавляют образу женственности и визуально стройнят, поэтому игнорировать их нельзя. Наоборот, старайтесь следить за трендами. Самые модные юбки осень-зима 2020-2021 — это, конечно же, знаменитая юбка-карандаш, трапеция, вариант прямого кроя, и модели, которые расширяются к низу, например, клеш. Также в моде загадочные модели макси и сногсшибательные юбки с асимметричными деталями.

Мода для женщин plus size осень-зима 2020
Мода для женщин plus size осень-зима 2020 / Instagram

Модные платья для женщин "плюс сайз"

Без платья жизнь была бы менее интересной. Кроме того, уже доказано, что платья умеют творить чудеса и визуально делать фигуру стройнее. С этой задачей отлично справляются модели платьев с вертикальными полосками, а также варианты с длинным рукавом. Находкой для многих станет платье-футляр, а модели с высокой талией и свободной посадкой подарят уверенность в себе и ощущение уюта. Если хотите заметно удлинить шею, то ориентируйтесь на V-образный или U-образный вырез.

Мода для женщин plus size осень-зима 2020
Мода для женщин plus size осень-зима 2020 / Instagram

Модные брюки для пышных красавиц

У брюк есть одно неоспоримое преимущество – они очень практичны, поэтому не взирая на фигуру их носят все женщины. Но этот элемент гардероба может предательски испортить образ, если выберете не свой фасон. В сезоне осень-зима 2020-2021 для женщин с формами плюс сайз актуальны трендовые расклешенные брюки, укороченные варианты и ультрамодные "бананы". Если это не для вас, тогда смело носите классику. Только ни в коем случае не покупайте модели с короткой талией.

Мода для женщин plus size осень-зима 2020
Мода для женщин plus size осень-зима 2020 / Instagram

Мода осень-зима 2020-2021 – о чем сообщалось ранее:

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