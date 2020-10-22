В моду на осень пришел фантастический маникюр кошачий глаз - фото

Маникюр кошачий глаз оживает осенью. В тот время, когда в каждую щель начинает просачиваться грусть и меланхолия, спасением становится все, что создает пускай даже иллюзию праздника.

Модный паблик Instagram красноречив: женщины во всем мире ищут вдохновения, и с удовольствием выбирают дизайн ногтей кошачий глаз и делятся в сети фотографиями своих шедевров.

Отметим, единственным недостатком маникюра кошачий глаз является то, что смыть его можно только специальным средством. Кроме того, не каждому под силу сделать маникюр кошачий глаз дома самостоятельно.

Дело в том, что для его создания используют лак, который содержит фрагменты порошка железа. Частицы железа довольно плотные, поэтому они обычно погружаются в базовый слой лака по мере его нанесения. Когда вы кладете магнит на ноготь, частицы железа поднимаются к поверхности лака и остаются там, пока лак не высохнет.

В результате получается завораживающий осенний маникюр с эффектом кошачьего глаза – когда вы смотрите на ногти, то сквозь лак видны мерцающие частицы железа.

Фишка в том, что каждый раз получается оригинальный и неповторимый маникюр, ведь результат напрямую зависит от того, как будет направлен магнит, за которым "поплывут" частички металла.

У маникюра кошачий глаз уже целая армия поклонниц, потому что ногти визуально напоминают драгоценные камни – для унылой осени он подходит идеально несмотря на то, что для его создания, как правило, используют лаки темных оттенков.

Мы собрали для вас свежие идеи маникюра кошачий глаз для этой осени – обязательно посмотрите нашу фотогалерею, там собраны образцы для вдохновения.

Модный маникюр кошачий глаз 2020 осень

Изумрудный маникюр осень 2020 кошачий глаз

В моду на осень ворвался шикарный изумрудный цвет, который просто нельзя игнорировать и не использовать в качестве основы для маникюра кошачий глаз. В итоге вы получите осенний маникюр 2020 несказанной красоты с эффектом северной сияния.

Маникюр кошачий глаз 2020 / Instagram

Бордовый маникюр кошачий глаз

Еще одна возможность создать сказку на руках – это бордовый маникюр кошачий глаз. Не сомневайтесь, результат вас приятно удивит, а ногти станут магнитом – сложно устоять перед красотой бордового цвета, который блестит, манит и вызывает чувство восхищения.

Маникюр кошачий глаз 2020 / Instagram

Синий маникюр кошачий глаз

Если хотите самый загадочный маникюр, который напомнит о тех счастливых днях, когда вы неспешно гуляли вечером и смотрели на ночное небо, то сделайте дизайн ногтей кошачий глаз в синем цвете. Кроме того, такой же эффект ночного неба создаст фиолетовый лак, а также черный. В любом случае вы получите "звезды" на ногтях, и в те моменты, когда вам будет грустно, можете посмотреть на "небосвод" – вы сразу улыбнетесь, и жизнь наладится!

Маникюр кошачий глаз 2020 / Instagram

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