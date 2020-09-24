Знаменитый мастер маникюра показал модный френч на осень 2020 - фото

Французский маникюр несмотря на привычный дизайн очень переменчив. Практически в каждом сезоне меняются детали, и если вы их игнорируете, то ваш пускай идеально выполненный френч сделает вам медвежью услугу.

Особенно внимательно нужно выбирать дизайн французского маникюра 2020 в модном паблике Instagram. Дело в том, что многие мастера маникюра иногда размещают повторно свои старые удачные работы – там вы найдете и дизайн френча с узорами, стразами и цветочками. Но это все уже не модно. Конечно, если вы впервые решили сделать френч, или решили сделать его после длительного перерыва, то можете вполне попасть в такую ловушку.

Сам по себе французский маникюр сейчас в моде, тем более что мода 2020 многое выхватила из эпохи лихих 90-х, когда, собственно, и появился французский маникюр.

Мы сегодня расскажем вам о новинках французского маникюра на осень 2020 – в нашей фотогалерее собраны свежие образцы для вдохновения.

Модный французский маникюр осень 2020

Голливудский мастер маникюра Том Бачик разместил на своей странице в Instagram несколько дизайнов французского маникюра, который сейчас очень актуален. Можете быть уверенны, что такой французский маникюр точно не поставит вас в неловкое положение – это новинки сезона, которые выбирают звезды.

Новинка сезона - двойной френч, или твист

Один из вариантов популярного французского маникюра выглядит так: ногти средней длины, покрыты нюдовым, бежевым, коричневым лаком, а с двух сторон тоненькие белые "улыбки". Важный акцент – "улыбки" размещены немного асимметрично.

Двойной френч осень 2020 / instagram.com/tombachik

Классический французский маникюр осень 2020

Если вам по душе более привычный дизайн французского маникюра, то знаменитый нейл-мастер показал, как должен выглядеть самый модный френч осень 2020. Основа должна быть бежевая, нюдовая или коричневая, а полоска у края ногтя – шире, чем та, которая была в трендах летом.

Классичекий френч осень 2020 / instagram.com/tombachik

Современный осенний французский маникюр очень похож на вариант родом из 90-х, только форма ногтя – не тупая.

Как видим, осенний маникюр френч 2020 выглядит очень нежно, он теплый и не кричащий. Более того, красивый французский маникюр не нуждается в украшениях, росписи, наклейках, блестках и камушках. Он простой и лаконичный, но очень стильный, и, будьте уверенны, действительно модный!

Модный осенний маникюр 2020 – о чем сообщалось ранее: