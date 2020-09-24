УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Знаменитый мастер маникюра показал модный френч на осень 2020 - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

24 сентября 2020, 04:09

Осенний французский маникюр 2020 выглядит очень нежно, он теплый и не кричащий.

  • Модный французский маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный французский маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный французский маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный французский маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный французский маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный французский маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный французский маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный французский маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный французский маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный французский маникюр осень 2020 Instagram
  • Модный французский маникюр осень 2020 Instagram

Французский маникюр несмотря на привычный дизайн очень переменчив. Практически в каждом сезоне меняются детали, и если вы их игнорируете, то ваш пускай идеально выполненный френч сделает вам медвежью услугу.

Особенно внимательно нужно выбирать дизайн французского маникюра 2020 в модном паблике Instagram. Дело в том, что многие мастера маникюра иногда размещают повторно свои старые удачные работы – там вы найдете и дизайн френча с узорами, стразами и цветочками. Но это все уже не модно. Конечно, если вы впервые решили сделать френч, или решили сделать его после длительного перерыва, то можете вполне попасть в такую ловушку.

Сам по себе французский маникюр сейчас в моде, тем более что мода 2020 многое выхватила из эпохи лихих 90-х, когда, собственно, и появился французский маникюр.

Мы сегодня расскажем вам о новинках французского маникюра на осень 2020 – в нашей фотогалерее собраны свежие образцы для вдохновения.

Модный французский маникюр осень 2020

Голливудский мастер маникюра Том Бачик разместил на своей странице в Instagram несколько дизайнов французского маникюра, который сейчас очень актуален. Можете быть уверенны, что такой французский маникюр точно не поставит вас в неловкое положение – это новинки сезона, которые выбирают звезды.

Новинка сезона - двойной френч, или твист

Один из вариантов популярного французского маникюра выглядит так: ногти средней длины, покрыты нюдовым, бежевым, коричневым лаком, а с двух сторон тоненькие белые "улыбки". Важный акцент – "улыбки" размещены немного асимметрично.

Двойной френч осень 2020 / instagram.com/tombachik

Классический французский маникюр осень 2020

Если вам по душе более привычный дизайн французского маникюра, то знаменитый нейл-мастер показал, как должен выглядеть самый модный френч осень 2020. Основа должна быть бежевая, нюдовая или коричневая, а полоска у края ногтя – шире, чем та, которая была в трендах летом.

Классичекий френч осень 2020 / instagram.com/tombachik

Современный осенний французский маникюр очень похож на вариант родом из 90-х, только форма ногтя – не тупая.

Как видим, осенний маникюр френч 2020 выглядит очень нежно, он теплый и не кричащий. Более того, красивый французский маникюр не нуждается в украшениях, росписи, наклейках, блестках и камушках. Он простой и лаконичный, но очень стильный, и, будьте уверенны, действительно модный!

Модный осенний маникюр 2020 – о чем сообщалось ранее:

французский маникюр осенний маникюр двойной френч маникюр 2020 френч мода осень 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Знаменитый мастер маникюра показал модный френч на осень 2020 - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

04:33
Эксперт оценил шансы военного вторжения РФ в Беларусь
04:09
Знаменитый мастер маникюра показал модный френч на осень 2020 - фото Фото Видео
03:40
Врач назвала неожиданные симптомы коронавируса у детей Видео
03:01
Стало известно, как долго Киеву светит "оранжевая" зона Видео
02:15
Гороскоп для всех на 25 сентября: кому грозит оплата кармических долгов Видео
01:34
Юлия Панкова раскрыла чем полезен грецкий орех, и как его есть
00:55
Календарь стрижек на октябрь 2020 – как привлекать удачу и любовь
00:21
Ученые нашли новый признак распространенного типа диабета
23 сентября, среда
23:58
В МИД Украины высказались о легитимности Лукашенко
23:55
Динамо обыграло Гент в гостях в матче Лиги Чемпионов Фото Видео
23:27
"Атакуют вирусы и баги": Зеленский распек деятельность ООН
22:49
В Минздраве перечислили опасные болезни, число которых выросло в 2020 году
22:34
Тайную инаугурацию Лукашенко осудили США и Канада Видео
22:27
Гороскоп для всех на 24 сентября: непростительные ошибки и "удар" по настроению Видео
22:19
МВД запустит чат-бот по местным выборам - подробности Видео
22:07
МИД Великобритании обвинил Россию в искажении фактов в деле Навального Видео
21:51
Власти Львова ошарашили размером убытков от коронавируса Видео
21:41
У сбившего троих человек Эльмина Гулиева нашли наркотики в крови
21:41
Коронавирус в Украине резко активизировался: много новых зараженных и жертв Видео
21:25
В Минске задержали полсотни протестующих против инаугурации Лукашенко Видео
21:15
Черная Вдова выйдет только в 2021 году
21:10
Вода для крымчан: в сети показали жуткие фото фильтров
20:57
Лукашенко по одной причине плевать на международное право – экс-лидер Беларуси Видео
20:40
В школах появится новый предмет - что будут изучать старшеклассники
20:33
Диабет: медики указали на тихий признак во рту Видео
20:27
Дипломат сказал, каких украинцев в Крыму преследуют оккупанты
20:11
Украинскую телеведущую вытащили из канализации с мертвыми крысами и отбросами
19:59
Кабмин пригрозил санкциями против онлайн-сервисов, пропагандирующих российский контент
19:58
Экс-лидер Беларуси объяснил, почему Лукашенко втихаря провел инаугурацию Видео
19:48
Тест на овуляцию: 5 способов эффективного использования Видео
19:27
В Минске начали разгонять протестующих водомётами Видео
19:24
Суд арестовал имущество скандального нардепа-взяточника
19:11
Ученые выяснили, сколько людей болеют коронавирусом бессимптомно Видео
18:58
В НБУ назвали главные причины роста курса доллара
18:31
США ударили по России санкциями из-за вмешательства в дела Украины Видео
18:06
"Выгорело много квартир": под Киевом огонь охватил дом Фото Видео
18:03
"Теперь можно": Тимати засветился с шикарной блондинкой
18:02
Великолепные пальто с британским акцентом модно носить этой осенью - фото Фото
17:48
В Польше создали первое в мире лекарство от коронавируса Видео
17:42
Алкоголь во время беременности: эксперты дали окончательный ответ Видео
17:30
Самая мощная магнитная буря с начала 2020 года – как спастись Видео
17:23
Трамповские соколы в небе - над городами Украины пролетели американские самолеты Видео
17:12
Вышел первый официальный трейлер 2 сезона Призраков Дома на холме Видео
17:07
В МИД России осудили заявления Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН Видео
17:00
В России на учениях сбили истребитель Су-30 – СМИ
16:54
Ляшко назвал число свободных мест в больницах для больных коронавирусом Видео
16:41
Из Ведьмака на Netflix сбежал один из важных актеров
16:30
"Лукашенко - на пенсии": Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси Видео
16:28
Как избавиться от перхоти: легкие домашние способы Видео
16:16
Зеленский заявил о желании более эффективного диалога с Путиным Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять