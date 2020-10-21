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В моде изумительный матовый маникюр цвета изумруда, вина и неба - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

21 октября 2020, 15:00

Идеальный осенний маникюр 2020 соткан из цвета хорошего вина, ведь бордовый цвет и марсала в трендах.

  • Матовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Матовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Матовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Матовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Матовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Матовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Матовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Матовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Матовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Матовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Матовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Матовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Матовый маникюр осень 2020 Instagram
  • Матовый маникюр осень 2020 Instagram

Матовые ногти вы просто обязаны сделать этой осенью. Во-первых, они опять вернулись в моду после непродолжительного затишья, а, во-вторых, матовый лак на ногтях выглядит элегантно, изысканно и очень изящно.

Кроме того, матовый маникюр любого оттенка выглядит теплым – смотря на свои руки, вы ощутите, что на душе становится спокойно и уютно, а это в холодную пору имеет огромное значение. Тем более, что руки – это первое, что мы видим, когда просыпаемся и тянемся к смартфону: глазам будет приятно, и настроение сразу улучшится.

Мы сегодня расскажем вам о новинках матового маникюра осень 2020, а в нашей фотогалерее вы найдете стильные и свежие образцы из модного паблика Instagram.

Матовый маникюр осень 2020 фото новинки

Черный матовый маникюр на осень 2020

Матовые ногти черного цвета выглядят очень изысканно и стильно. Только ни в коем случае не украшайте их и ничего на них не рисуйте - важно сохранять простоту, если хотите иметь элегантный маникюр.

Матовый маникюр осень 2020
Матовый маникюр осень 2020 / Instagram

Красные матовые ногти

Многим нравится эффектный красный маникюр, но иногда он выглядит слишком кричащим, особенно в повседневной жизни. А вот матовый красный лак сдержанный, он не раздражает, и не теряет своей красоты.

Матовый маникюр осень 2020
Матовый маникюр осень 2020 / Instagram

Бордовый маникюр матовый

Идеальный осенний маникюр 2020 соткан из цвета хорошего вина, ведь бордовый цвет и марсала в трендах. Такой маникюр отлично сочетается с любой одеждой, поэтому станет находкой для всех тех, кому нравятся темные лаки.

Матовый маникюр осень 2020
Матовый маникюр осень 2020 / Instagram

Матовый синий маникюр

Синие матовые ногти завораживают, и заставляют летать – еще бы, ведь небо у вас на руках, а его оттенок выбирайте по настроению! Синий лак отлично смотрится на ногтях любой длины, и короткие ногти не исключение. Украшать синий матовый маникюр не обязательно, ведь его сила – в цвете.

Матовый маникюр осень 2020
Матовый маникюр осень 2020 / Instagram

Матовый изумрудный маникюр

Этот цвет изумительный и настолько притягательный, что вряд ли захотите его смывать даже тогда, когда ногти будут требовать коррекции. Изумрудный матовый маникюр излучает невероятную нежность несмотря на то, что лак – довольно темный. При желании матовые изумрудные ногти можно украсить камушками.

Матовый маникюр осень 2020
Матовый маникюр осень 2020 / Instagram

Модный маникюр осень 2020 новинки – о чем сообщалось ранее:

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