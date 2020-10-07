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Новинки осеннего маникюра: в моде тучи на ногтях и эффект мрамора - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

7 октября 2020, 03:01

Горчичный цвет - один из самых ярких цветов сезона осень 2020, поэтому смело используйте его для создания осеннего маникюра.

  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram
  • Осенний маникюр 2020 Instagram

Модный осенний маникюр – это не обязательно банальный дизайн с элементами золотой поры. Кроме того, тот факт, что в моде минимализм и монохромный маникюр без украшений, вовсе не значит, что вы должны просто красить ногти лаком и наслаждаться одним лишь его цветом.

Можно и нужно выйти за рамки классики и сделать стильный маникюр на осень, который будет вдохновлять. Это важно еще и потому, что наши руки – это первое, что мы видим, когда просыпаемся и берем в руки мобильный телефон или выключаем будильник. Именно поэтому нужно немного постараться и создать на ногтях красоту, которая поднимет настроение, наполнит радостью и настроит на хороший день.

Мы сегодня расскажем вам о свежих идеях осеннего маникюра осень 2020, а в нашей фотогалерее вы найдете потрясающие варианты дизайна ногтей для вдохновения – выбирайте, рисуйте и наслаждайтесь красотой своих ногтей.

Модный осенний маникюр 2020 – новинки и тренды

Нетривиальный маникюр с листьями

Хотя бы раз в сезоне осень 2020 вы должны нарисовать на ногтях падающие листья или осенние цветы. Например, покрасьте несколько ногтей цветным лаком, несколько нюдовым, и на этих светлых ногтях нарисуйте нежные цветы – желтые, красные или оранжевые, или листики. Только убедитесь, что цветы или листья занимают одну треть пространства - это удлинит пальцы и сохранит элегантный вид. Это отличный способ насладиться более прохладным сезоном и оставаться стильным.

Осенний маникюр 2020
Осенний маникюр 2020 / Instagram

Горчичные ногти – яркий тренд сезона

Горчичный цвет - один из самых ярких цветов сезона осень 2020, поэтому смело используйте его для создания осеннего маникюра – комбинированного, френча или классического. Кроме того, горчичный лак можно сочетать с серым, синим и коричневым – в итоге вы можете создать невероятный и необыкновенный осенний маникюр.

Осенний маникюр 2020
Осенний маникюр 2020 / Instagram

Новинка сезона - осенний маникюр с эффектом мрамора

Это не тот мраморный маникюр, который вы могли встречать раньше, и от него не веет холодом. В сезоне осень 2020 в моду вошел маникюр, который только создает эффект мрамора, и делают его путем рисования цветных кривых линий, которые растекаются по ногтям. Модный маникюр с эффектом мрамора – это обязательно яркие краски: от насыщенных пурпурных до теплых оранжевых оттенков.

Осенний маникюр 2020
Осенний маникюр 2020 / Instagram

Осенние тучи на ногтях

Маникюр с облаками стал очень популярным весной и летом, когда многие сидели дома на карантине, и облака за окном стали постоянными спутниками жизни. Как оказалось, этот дизайн ногтей очень понравился женщинам, и в сезоне осень 2020 тучи тоже рисуют на ногтях. Покрасьте ногти светлым или ярким лаком, а потом добавьте потрясающие облака на кончиках ваших пальцев. Можно сделать тучи в традиционных оттенках синего и серого, а также использовать нейтральные осенние цвета.

Осенний маникюр 2020
Осенний маникюр 2020 / Instagram

Леопардовый маникюр опять в тренде

В моду 2020 через парадную дверь опять вошел леопардовый принт, и в маникюре он уже успел занять особое место. Хотя, если честно, животный принт практически никогда не выходил из моды, и уже много лет подряд время от времени, в зависимости от настроения, все те, кто любит такие принты, с удовольствием рисуют их на ногтях. Правда, меняется детали. В 2020 году в моде леопардовый маникюр янтарного оттенка.

Осенний маникюр 2020
Осенний маникюр 2020 / Instagram

Геометрия на ногтях на вершине модного Олимпа

Все гениальное – просто. И очень часто самый простой маникюр выглядит вдохновляюще. Именно поэтому геометрия на ногтях в сезоне осень 2020 очень популярна. Например, самый простой вариант: заклейте одну сторону ногтевого ложа и нарисуйте несколько слоев лака любого оттенка. Как только лак высохнет, и вы удалите липкую сторону, у вас останется гладкий и элегантный маникюр, который станет магнитом и привлечет внимание окружающих. А можно просто добавить одну линию - и получится роскошный маникюр на осень 2020.

Осенний маникюр 2020
Осенний маникюр 2020 / Instagram

Модный осенний маникюр 2020 – о чем сообщалось ранее:

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