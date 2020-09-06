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Головокружительные кожаные юбки пришли в моду на осень - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

6 сентября 2020, 06:44

Юбки из кожи на осень-зиму 2020-21 не вульгарны. И не последнюю роль в этом сыграл цвет.

  • Кожаные юбки 2020 Instagram
  • Кожаные юбки 2020 Instagram
  • Кожаные юбки 2020 Instagram
  • Кожаные юбки 2020 Instagram
  • Кожаные юбки 2020 Instagram
  • Кожаные юбки 2020 Instagram
  • Кожаные юбки 2020 Instagram
  • Кожаные юбки 2020 Instagram
  • Кожаные юбки 2020 Instagram
  • Кожаные юбки 2020 Instagram
  • Кожаные юбки 2020 Instagram
  • Кожаные юбки 2020 Instagram

Кто хотя бы раз носил кожаную юбку – знает, какую силу она дарит. В кожаной юбке невозможно чувствовать себя неуверенно, ведь она – словно волшебная палочка, делает образ выигрышным, стильным и… модным!

В 2020 году кожа после нескольких лет затишья опять возродилась, словно птица феникс из пепла, и стала востребованной и желанной в кругу женщин. Кожаная юбка без преувеличения стала одним из главных трендов осени и зимы.

Чтобы убедиться в этом, ходить далеко не надо. Достаточно заглянуть в модный паблик Инстаграм – там каждый час появляются фотографии кожаных юбок, которые выставляют для продажи. Также модницы со всего мира делятся фотографиями, на которых они позируют в стильных кожаных обновках – все ради минуты славы и лайков.

Мы подготовили для вас фотогалерею модных кожаных юбок осень-зима 2020-2021 - посмотрите, они действительно заслуживают внимания.

Модные кожаные юбки осень-зима 2020-21 – главные тренды

Юбки из цветной кожи для стильного образа

Юбки из кожи на осень-зиму 2020-21 не вульгарны. И не последнюю роль в этом сыграл цвет. Дело в том, что в моде не только юбки из натуральной коже, но и из цветной искусственной. Самые трендовые расцветки – изумруд, марсала, темный фиолетовый, бежевый, зеленый и черный. Выбирайте любой цвет, и будете в восторге от того, как стильно выглядите.

Кожаные юбки 2020
Кожаные юбки 2020 / Instagram

Короткие кожаные юбки вернулись в моду

Короткие юбки опять актуальны, и кожаные не исключение. В моде высокая посадка, и длина выше колен. Одним из стильных фасонов стала юбка в складки. Обратите также внимание на модели с замочком спереди – выглядят потрясающе. А кожаная юбка с запахом станет находкой для тех, кто хочет сделать акцент на ноги. Также такие юбки могут взять на вооружение девочки-подростки.

Кожаные юбки 2020
Кожаные юбки 2020 / Instagram

Головокружительные длинные кожаные юбки и миди

Если ищете обновку в деловой гардероб, то находкой для вас станут длинные кожаные юбки или модели чуть ниже колена. Выбор фасонов настолько велик, что среди них можно легко заблудиться – в любом случае, ориентируйтесь на фигуру, ведь юбка должна смотреться гармонично и визуально делать стройнее. Потрясающий силуэт, который гарантированно подойдет всем – удлиненная юбка-трапеция, которая добавляет образу свободы, непринужденности и элегантности одновременно.

Кожаные юбки 2020
Кожаные юбки 2020 / Instagram

Мода осень-зима 2020-21 – о чем говорилось ранее:

  • В моду на осень-зиму пришли роскошные брюки палаццо из 30-х, которые могут смело носить худенькие девушки и те, у кого фигура пышная.
  • Чарующие тренчкоты в стиле 90-х опять в моде. Новинкой сезона стали тренчкоты, пошитые из контрастных материалов и цветов: начиная от темно-синего цвета до тартана – традиционного британского узора, состоящего из горизонтальных и вертикальных полос.
  • В моду на осень 2020 вернулись джинсы-макси с супердлинными штанинами. Отметим, такие джинсы визуально удлинят ноги и фигуру, поэтому если это ваша цель – ориентируйтесь на них.

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