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В моду на осень-зиму пришли чудные свитера оверсайз - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

11 октября 2020, 06:28

В трендах свитера, которые вполне могли вязать наши мамы и бабушки: теплые-теплые, в которых можно утонуть, и сквозь годы мы пронесли воспоминания о них.

  • Модные свитера осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные свитера осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные свитера осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные свитера осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные свитера осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные свитера осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные свитера осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные свитера осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные свитера осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные свитера осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные свитера осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные свитера осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные свитера осень-зима 2020-2021 Instagram

Трикотаж опять в моде, и не только потому, что прохлада уже опустилась на землю и заставляет нас утепляться, и осень-зима без него немыслима. Обычно свитера были немного в тени, и, как правило, их недооценивали – на модных показах они фигурировали только как элемент цельного образа – при этом на первом плане куртка, пальто или плащ.

Но в 2020 году в связи с тем, что немало женщин из-за пандемии коронавируса проводят много времени дома или перешли на удаленную работу, ситуация кардинально изменилась. Находясь вне офиса, комфорт стал приоритетом, а вещи, которые старательно готовились и подбирались для похода на работу, ждут своей чреды и возможности быть полезными и нужными.

И даже если вы ищете теплые и удобные вещи на работу, то обязательно присмотрите себе хороший модный свитер – в этом году это еще и модный элемент гардероба, который заслуживает оваций.

В сезоне осень-зима 2020-2021 мы видим впечатляющее количество свитеров в коллекциях известных домов моды. Модели варьируются от простых свитеров с круглой шеей, которые можно сочетать с романтическими блузами с рюшами, до водолазок уютных расцветок цветах для джинсов или под пиджак.

Кроме того, в моду вернулись свитера с длинными рукавами XL и украшениями, такими как перья и блестки, которые вы можете носить как платье, если хотите.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие свитера в сезоне осень-зима 2020-2021 в моде. Обязательно посмотрите нашу фотогалерею - там собраны потрясающие образцы для вдохновения и понимания того, что покупать, а мимо чего пролетать, не оборачиваясь.

Модные женские свитера осень-зима 2020-2021

Объемные свитера оверсайз вернулись в моду

В трендах свитера, которые вполне могли вязать наши мамы и бабушки: теплые-теплые, в которых можно утонуть, и сквозь годы мы пронесли приятные воспоминания о них. Эти свитера настолько большие, что они просто не оставляют шанса на то, чтобы не выразить свои эмоции. Как правило, это большой воротник и длинные объемные рукава. Визуально такие свитера расширяют плечи и делают женщин похожими на Атланта, который держит Землю – даже не сомневайтесь, в таком свитере со стороны точно будете казаться сильной, уверенной в себе и непобедимой.

При создании модного лука учтите также то, что объемный свитер гармонично смотрится с модной в этом сезоне обувью на грубой подошве.

Модные свитера осень-зима 2020-2021
Модные свитера осень-зима 2020-2021 / Instagram

В моде чудные короткие свитера

На первый взгляд, может показаться, что короткий свитер не очень практичный. Но это только до того момента, пока вы не станете его счастливой обладательницей. Дело в том, что короткий свитер позволяет создать массу образов и безупречно сочетается как с брюками, так и с юбками, при этом можно носить как на выпуск, так и заправить его внутрь. Модный короткий свитер 2020 красиво сочетается с рубашкой – для деловых женщин такой вариант станет настоящей находкой. Цветовая гамма – от классических черных, серых и бежевых оттенков до ярких розовых, цвета фуксии, марсала и изумруда.

Модные свитера осень-зима 2020-2021
Модные свитера осень-зима 2020-2021 / Instagram

В тренде свитера с объемной вязкой

Одним из ярких трендов осени-зимы 2020-2021 стали свитера с объемной вязкой. Такие эффектные свитера позволяют создать действительно крутой и неповторимый образ. Фасон может быть разным, при этом очень часто крупный вязаный узор встречается в кардиганах, в том числе и коротких. Такие свитера настолько выигрышные, что могут стать изюминкой любого образа.

Модные свитера осень-зима 2020-2021
Модные свитера осень-зима 2020-2021 / Instagram

Свитера в клетку опять в моде

Клетка пришла в моду, поэтому свитера в клетку – вполне логичный модный тренд. Свитер клетку — это визуально очень уютно и красиво. Если ищете элегантный свитер, которые подчеркнет ваш индивидуальный стиль, то клетка станет для вас спасением. В моде тонкие свитера с глубоким V-образным вырезом, украшенные шахматным рисунком спереди, напоминающим леопардовый принт. Также обратите внимание на модели, которые полностью усыпаны британской клеткой небольшого размера – получится ноль контрастов, гармония и…очень стильный образ!

Модные свитера осень-зима 2020-2021 / Instagram

На какие свитера в сезоне осень-зима 2020-2021 еще обратить внимание:

  • В моде свитера со стразами и металлическими украшениями.
  • Внимания заслуживают короткие кардиганы.
  • В моду из 90-х вернулся лыжный свитер с молнией.
  • Свитер с объемным воротником тоже в трендах.
  • Трендовые свитера 2020 идут с яркими принтами.

Мода осень-зима 2020-2021 – о чем сообщалось ранее:

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