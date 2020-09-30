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Носите уже сейчас: необычные аксессуары из 90-х опять в моде - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

30 сентября 2020, 06:32

В моде также перчатки, которые у многих до сих пор ассоциируются с королевскими балами и дамами в роскошных пышных платьях.

  • Модные аксессуары осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные аксессуары осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные аксессуары осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные аксессуары осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные аксессуары осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные аксессуары осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные аксессуары осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные аксессуары осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные аксессуары осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные аксессуары осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные аксессуары осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные аксессуары осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные аксессуары осень-зима 2020-2021 Instagram

Модные аксессуары важны и нужны нам в любых условиях. И даже если ваша жизнь из-за пандемии коронавируса кардинально изменилась, и вы появляетесь в офисе, условно говоря, п праздникам, то это не повод забыть о маленьких радостях, которые меняют нас, украшают нас, и красноречиво демонстрируем, что мы в курсе всех модных новинок, мы не выпали из времени и идем в ногу с ним.

Поэтому если планируете обновить осенне-зимний гардероб, не забывайте и о деталях, которые станут изюминкой вашего образа и завершат его. Тем более, что в сезоне осень-зима 2020-2021 в моде много ярких и эффектных аксессуаров, мимо которых сложно пройти.

Из своего загадочного сундука, полного сюрпризов, старушка Мода опять вытащила для нас массивные бусы – и если в начале года говорили о том, что бусы не в моде, то сейчас они опять в тренде. Также нас ждут гигантские цепочки и широкие вязаные чокеры.

Мы сегодня расскажем вам о модных аксессуарах на осень-зиму 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете свежие образцы для понимания того, на что в первую очередь смотреть в магазинах.

Модные аксессуары осень-зима 2020-2021: главные тренды

Модные перчатки осень-зима 2020-2021 – высокие и широкие

В моду вернулись перчатки, которые у многих до сих пор ассоциируются с королевскими балами и дамами в роскошных пышных платьях. Тем не менее, как все уже убедились и не раз, мода периодически позволяет нам окунуться в ту или иную эпоху, и ощутить новые эмоции. Поэтому если выбираете перчатки на осень-зиму 2020-2021, ориентируйтесь на высокие модели, которые расширены к верху – они не должны плотно обтягивать руку – наоборот, вы можете в них спрятать рукава пальто.

Модные аксессуары осень-зима 2020-2021 / Instagram

Новинка сезона - вязаные чокеры в стиле 90-х

Короткие ожерелья под названием чокеры, которые плотно прилегают к шее, в последнее время опять завоевали внимание молодежи. Если помните, в 90-х ми уже сходили с ума по этому аксессуару – в те времена в моде были бархатные чокеры, и их носили практически все. В 2020 году чокеры изменились, а на осень-зиму они стали широкими и вязаными. Поэтому, если умеете вязать, то уже сегодня можете создать для себя оригинальный чокер на осень-зиму 2020-2021. Визуально он выглядит словно воротник свитера, кроме того, он еще отлично согревает шею.

Модные аксессуары осень-зима 2020-2021
Модные аксессуары осень-зима 2020-2021 / Instagram

Крупные украшения – хит сезона

Как только ветер, дождь и мороз начинают править бал, в моду возвращаются массивные украшения. Ведь естественное желание каждой женщины в эту пору стать сильной и защищенной – а крупные аксессуары добавляют уверенности и наполняют энергией. Обратите внимание на аксессуары с этническими мотивами – они сейчас в тренде. Также в моде твердые украшения, которые красиво обвивают шею и визуально делают ее изящной.

Модные аксессуары осень-зима 2020-2021
Модные аксессуары осень-зима 2020-2021 / Instagram

Гигантские цепи - еще один привет из 90-х

Если вы следите за модой, то должны были заметить, что цепи в стиле 90-х в моде не один сезон. Правда, на осень-зиму 2020-2021 они стали еще более массивными. Кроме того, цепи вышли за рамки классики – теперь на вершине модного Олимпа оригинальные переплетенные звенья. Кроме того, цепи теперь украшены камнями. Такое украшение "съедает" все внимание, и даже черное платье заиграет особыми красками, если вы украсите его модной гигантской цепью.

Модные аксессуары осень-зима 2020-2021
Модные аксессуары осень-зима 2020-2021 / Instagram

В моде оригинальные ожерелья с крупными камнями

Пришло время доставать из своих шкатулок винтажные украшения. С легкой руки известных дизайнеров оригинальные ожерелья с большими драгоценными и полудрагоценными камнями опять в моде. Как правило, такие вещи делают под заказ, или в ограниченном количестве. В любом случае, если ищете модное, и в то же время эффектное украшение, ориентируйтесь на эксклюзивные ожерелья с крупными искрящимися вставками.

Модные аксессуары осень-зима 2020-2021
Модные аксессуары осень-зима 2020-2021 / Instagram

Мода осень-зима 2020-2021 – о чем сообщалось ранее:

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