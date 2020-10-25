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В моду на осень-зиму вернулись особенные женские куртки из 70-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

25 октября 2020, 00:55

У этой удивительной куртки интереснейшая история, которая начинается во времена эскимосов – тогда анораки шили из кожи рыб.

  • Анораки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Анораки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Анораки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Анораки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Анораки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Анораки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Анораки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Анораки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Анораки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Анораки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Анораки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Анораки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Анораки осень-зима 2020-2021 Instagram

Модные куртки осень-зима 2020-2021 уверенно завоевывают сердца женской половины человечества, ведь они не только удобные и теплые, но и безумно красивые. Каждая женщина и девушка, которая следит за модой и стремится не отставать от нее, в этом сезоне гарантированно может найти для себя идеальную модель, не прикладывая особых усилий – ведь выбор ошеломляющий!

Мода, наконец, прекратила экспериментировать, и пошла навстречу современной женщине. Иначе и не объяснишь тот факт, что куртки перекочевали из спортивной и туристической верхней одежды в ранг стильных и модных вещей, которые запросто можно сочетать с деловым костюмом, платьем и при этом выглядеть эффектно, изысканно и со вкусом.

Кроме того, кажется, старушка Мода решила позаботиться о нас, согреть, добавить величия и силы, пускай даже визуально: такое впечатление складывается, когда одеваешь модные куртки 2020 зима, ведь они удлиненные, объемные, и наполненные пухом – сильный мороз и пронизывающий ветер точно покажутся сущим пустяком!

Также модные женские куртки осень-зима 2021 благодаря специальной водоотталкивающей обработке позволят вам не бояться дождя и мокрого снега.

В продаже уже сегодня можно найти стильные куртки, дубленки и пуховики классических расцветок, которые отлично сочетаются с шапками и шарфами любого цвета, а также необычные куртки – анораки, которые очень требовательны к тому, с чем вы их будете носить.

Мы сегодня расскажем вам о ярком тренде среди женских курток сезона осень-зима 2020-2021 – куртке анорак. В нашей фотогалерее собраны образцы для понимания того, какие анораки заслуживают внимания.

Модные куртки анораки осень-зима 2020-2021: на что обратить внимание

Куртки анораки вынесло на передовую уличной моды в последние несколько лет. Анорак – это куртка, которая одевается через голову.

Анораки осень-зима 2020-2021
Анораки осень-зима 2020-2021 / Instagram

У этой удивительной куртки интереснейшая история, которая начинается во времена эскимосов – тогда анораки шили из кожи рыб, они были непродуваемыми и наилучшим образом зарекомендовали себя.

Вторая мировая война, альпинисты, Гренландия – это вехи длинной истории анорака, пока в 70-х годах дизайнеры одежды не заметили его и не адаптировали для повседневной жизни. Прошло столетие, прежде чем одежда выходцев из северных широт и любителей экстремального туризма поднялась на вершину мировой моды.

В сезоне осень-зима 2020-2021 женская куртка анорак стала очень популярной, но ее до сих пор нужно одевать через голову, ведь молния осталась короткой. Кроме того, никуда не делся большой "кенгуру" и объемный капюшон. Дизайнеры одежды позволили себе поработать только с цветом, длиной, дизайном с двумя большими карманами и оригинальным принтом.

Анораки осень-зима 2020-2021
Анораки осень-зима 2020-2021 / Instagram

Удлиненные анораки оверсайз – отличная новомодная альтернатива классическим пуховикам.

Анораки – это куртки не только для осени. В продаже найдете много утепленных анораков, которые смело можно носить в морозную погоду. Кроме того, некоторые модели визуально кажутся на несколько размеров больше – это тренд.

С чем носить анорак в сезоне осень зима 2020-2021?

Еще несколько лет назад считалось, что анорак – куртка спортивного стиля, и ее можно носить только с брюками чинос и джинсами. Но 2020 год удивительный, и многие правила прекратили таковыми быть. Сегодня вы смело можете сочетать анорак с юбкой и платьем. Добавьте ботинки на грубой подошве и получится сногсшибательный модный образ.

Мода осень-зима 2020-2021 – о чем сообщалось ранее:

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