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В моду на осень-зиму вошли уютные платья - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 сентября 2020, 05:40

Не стоит забывать о том, что вы женщина, и красивое модное платье в этом вам поможет.

  • Модные платья осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные платья осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные платья осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные платья осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные платья осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные платья осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные платья осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные платья осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные платья осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные платья осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные платья осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные платья осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные платья осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные платья осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные платья осень-зима 2020-21 Instagram

Модное платье не должно отправляться на покой в дальний угол шкафа только потому, что наступают холода. Этот воистину самый женственный элемент женского гардероба имеет право на яркую жизнь и осенью, и зимой.

Тем более, что мода осень-зима 2020-2021, которая в последнее время услышала уже многие наши пожелания, в том числе и нашу общую тоску по прошлому, в котором на фоне ситуации с пандемией мы были очень счастливы, подготовила для нас массу потрясающих вариантов платьев на любой вкус и для любой ситуации.

Конечно, есть те, для кого новое платье в этом году не является целью - в соцсетях встречаются сообщения о том, что женщины за лето ни разу не одевали, например, новый купальник, или о том, что для жизни в современном ритме, где появился новый аксессуар - маски для лица – много вещей не нужно.

Но не стоит забывать о том, что вы женщина, и красивое модное платье в этом вам поможет. Кроме того, возможно вы случайно попадете на какую-то распродажу, и наши советы о том, что модно, подскажут вам, какие платья заслуживают того, чтобы оказаться в ваших руках.

Мы подготовили для вас фотогалерею модных платьев на осень-зиму 2021 – обязательно посмотрите их для вдохновения и понимания того, на что в магазинах смотреть, а мимо чего пролетать.

Модные платья осень-зима 2020-2021

Трикотажные и вязаные платья согреют и тело, и душу

Когда холодно, то на первый план выходят комфорт и удобство. Если говорить о платьях, то этим качествам лучше всего соответствуют трикотажные и вязанные. Такие платья поражают просторными силуэтами и уютной длиной, они согревают нас и надежно защищают мороза и порывов ветра. А еще они греют душу, ведь ко всему они еще и яркие: нейтральные оттенки сочетаются с классической палитрой, теплые пастельные - с насыщенными цветами. Если хотите подчеркнуть линию талии, то используйте кожаный ремень.

Модные платья осень-зима 2020-21
Модные платья осень-зима 2020-21 / Instagram

Универсальное платье-джемпер для эффектного образа

Правильно подобранный гардероб состоит из вещей, которые помогают в любой ситуации. Модная одежда осень-зима 2020-2021 обещает не только хорошо согреть, но и сочетаться с различными элементами и формировать стильные образы. Поэтому возьмите на заметку - в список базовых вещей обязательно нужно добавить модное платье-джемпер. Такое платье выгодно выделит вас на фоне других, потому что глаз оторвать от него сложно. Кроме того, платье-джемпер можно комбинировать с кожаными штанами – получится очень эффектный образ.

В моде соблазнительные кожаные платья

Кожаные платья осень-зима 2020-2021 очаровательны и соблазнительны, особенного внимания заслуживают модели из эко-кожи, при этом черный цвет доминирует. В моде разные фасоны, но особенно популярны - платья А-силуэта и модели сложного кроя. Только не волнуйтесь – агрессивно и вульгарно в кожаном платье в этом модном сезоне выглядеть не будете, ведь кожа вернулась в модные тренды, за ней скучали, о ней долго мечтали и наконец дождались.

Модные платья осень-зима 2020-21
Модные платья осень-зима 2020-21 / Instagram

Платья с широкими рукавами и асимметрией

Пышные рукава в тренде уже несколько сезонов, и осенне-зимний не стал исключением – это продолжение тенденции. Модные платья осень-зима 2020-21 визуально делают женщин сильнее – кажется, как эти могущественные плечи можно опереться. Кстати, это не обязательно должны быть воланы или фонарики – главное, чтобы был акцент на плечи.

Также не проходите мимо смелых платьев с асимметрическими вырезами – они визуально делают фигуру стройнее и смещают акценты от проблемных зон. А еще асимметричные платья – прямая дорога к яркому и сногсшибательному образу.

Мода осень-зима 2020-21 – о чем говорилось ранее:

  • В моду на осень-зиму пришли роскошные брюки палаццо из 30-х, которые могут смело носить худенькие девушки и те, у кого фигура пышная.
  • Чарующие тренчкоты в стиле 90-х опять в моде. Новинкой сезона стали тренчкоты, пошитые из контрастных материалов и цветов: начиная от темно-синего цвета до тартана – традиционного британского узора, состоящего из горизонтальных и вертикальных полос.
  • В моду на осень 2020 вернулись джинсы-макси с супердлинными штанинами. Отметим, такие джинсы визуально удлинят ноги и фигуру, поэтому если это ваша цель – ориентируйтесь на них.

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