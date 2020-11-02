В моду вернулись ботильоны из 50-х с королевским очарованием - фото

Мы не знаем, какой будет зима, но в ней точно найдется место для ботильонов, которые стремительно покоряют сердца всех женщин мира и собирают овации. Внезапно классика стала востребованной – из-за пандемии коронавируса женщины переориентировались на то, что будет актуальным не только один сезон. Весна красноречиво доказала, что вещи могут оказаться "за бортом" и стать абсолютно не нужными.

Именно поэтому модная обувь на осень-зиму 2020-2021 неожиданно пополнилась универсальными и вечными ботильонами. А ранее мы сообщали об еще одном громком возвращении классики – в нашем материале В моду на осень-зиму пришли ковбойские сапоги ослепительной красоты об этом рассказано подробнее.

Так вот, если вы ищете удобную обувь на осень-зиму, которая точно не будет пылиться в шкафу и будет служить вам не один сезон, советуем обратить внимание на обувь, которая находится посредине между туфлями, ботинками и полусапожками – ankle boots, или ботильоны.

Фишкой ботильонов является устойчивый высокий каблук и зауженный носок. Хотя современные варианты могут иметь свои особенности и не соответствовать энциклопедическому описанию.

Эту удивительную обувь в далеком 1953 году создал сапожник Роже Вивье для самой королевы Великобритании – Елизаветы ІІ. Поэтому представьте себе, какой шлейф тянется за ботильонами!

Несмотря на то, что ее величество Мода часто возвращает в тренды вещи из прошлого, как правило, дизайнеры всегда вносят свою непосильную лепту в то, чтобы современные женщины чувствовали себя в этом комфортно и удобно – сегодня мало кто готов тратить деньги на обувь, которая будет грустить в шкафу.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие ботильоны актуальны в сезоне осень-зима 2020-2021. В нашей фотогалерее вы найдете образцы для понимания того, что смело можно покупать.

Модные ботильоны осень-зима 2020-2021: на что обратить внимание

Стильные ботильоны в этом сезоне не обязательно изящные. В продаже уже сегодня найдете громоздкие и массивные модели. Они вписываются в общую концепцию женской обуви на осень-зиму 2020-2021, которая выглядит так, словно вы собрались в бой – грубая подошва и объемный силуэт.

Но переживать не стоит, ведь в такой обуви очень удобно, плюс ее смело можно сочетать с платьями, юбками, джинсами и классическими брюками.

Модные ботильоны 2020 / Instagram

Модные ботильоны 2020 вдохновляют красками – они бордовые, бирюзовые, кирпичные, лиловые, и, конечно, белые, черные, серые и коричневые.

Кроме того, в моду вернулись животные принты, поэтому ботильоны под леопарда, тигра или змею могут стать для вас находкой.

Модные ботильоны 2020 / Instagram

Модная обувь осень-зима 2020-2021 – о чем сообщалось ранее: