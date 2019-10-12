12 октября – праздник поминания накануне Покров: что нужно делать

Праздник 12 октября – что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу 2019, приметы и традиции дня / Униан

12 октября 2019 – праздник здоровья: мировая общественность проводит Всемирный день борьбы с артритом, а Армения – день борьбы с курением.

Заодно люди Земли вспоминают про мигрирующих птиц: в их честь установлен всемирный день.

Также сегодня гуляют российские кадровики: 12 октября празднуется День кадрового работника в России.

По народному календарю, 12 октября – Феофанов день. Еще говорят: Феофан Милостивый, Кириак-отшельник и отходник.

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12 октября: праздник православный

У православных нынче Покровская родительская суббота 2019: накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы 2019 они поминают усопших родных и близких. Подробнее читайте в нашем материале Покровская суббота 2019: что нельзя делать в этот поминальный день.

Также это день памяти преподобного Феофана Милостивого.

Поста нет.

12 октября: приметы

Приметы 12 октября на погоду:

вечерний или ночной туман сулит отсутствие заморозков в ближайшие дни;

если этой ночью звезд на небе много – к сухой осени и богатому урожаю на будущий год;

поздние грибы 12 октября в лесу появились – снег поздно выпадет;

утренний ветер днем усиливается, а к вечеру стихает – погода ясной будет.

12 октября: что нельзя делать, а что нужно

В этот день устраивали охоту на зайца. Зайчатина была и главным блюдом на столе в этот день.

В Феофанов день принято было веселиться, грустить – нельзя.

В этом году на 12 октября выпала Покровская родительская суббота 2019, а запретах которой мы писали ранее.

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12 октября: именины

День ангела сегодня справляют Иван и Феофан.

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12 октября: кто родился

Человек, который родился 12 октября, говорят, будет добряком. Его талисман — опал.

12 октября родились такие знаменитости: