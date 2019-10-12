12 октября – праздник поминания накануне Покров: что нужно делать

Феофанов день приносит потепление – а как надолго, выяснил Главред.
12 октября 2019 – праздник здоровья: мировая общественность проводит Всемирный день борьбы с артритом, а Армения – день борьбы с курением.
Заодно люди Земли вспоминают про мигрирующих птиц: в их честь установлен всемирный день.
Также сегодня гуляют российские кадровики: 12 октября празднуется День кадрового работника в России.
По народному календарю, 12 октября – Феофанов день. Еще говорят: Феофан Милостивый, Кириак-отшельник и отходник.
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12 октября: праздник православный
У православных нынче Покровская родительская суббота 2019: накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы 2019 они поминают усопших родных и близких. Подробнее читайте в нашем материале Покровская суббота 2019: что нельзя делать в этот поминальный день.
Также это день памяти преподобного Феофана Милостивого.
Поста нет.
12 октября: приметы
Приметы 12 октября на погоду:
- вечерний или ночной туман сулит отсутствие заморозков в ближайшие дни;
- если этой ночью звезд на небе много – к сухой осени и богатому урожаю на будущий год;
- поздние грибы 12 октября в лесу появились – снег поздно выпадет;
- утренний ветер днем усиливается, а к вечеру стихает – погода ясной будет.
12 октября: что нельзя делать, а что нужно
В этот день устраивали охоту на зайца. Зайчатина была и главным блюдом на столе в этот день.
В Феофанов день принято было веселиться, грустить – нельзя.
В этом году на 12 октября выпала Покровская родительская суббота 2019, а запретах которой мы писали ранее.
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12 октября: именины
День ангела сегодня справляют Иван и Феофан.
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12 октября: кто родился
Человек, который родился 12 октября, говорят, будет добряком. Его талисман — опал.
12 октября родились такие знаменитости:
- 1350 — Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской.
- 1537 — король Англии и Ирландии Эдуард VI (единственный выживший сын Генриха VIII).
- 1781 — русский поэт, переводчик Андрей Тургенев.
- 1875 — один из наиболее известных мистиков и магов XIX-XX века Алистер Кроули.
- 1929 — актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР Ролан Быков.
- 1934 — украинский писатель и дипломат Юрий Щербак.
- 1935 — итальянский оперный певец (тенор) Лучано Паваротти.
- 1939 — актер театра и кино, народный артист России Юрий Васильев (Москва слезам не верит, Летучая мышь, Мы из джаза).
- 1966 — российский музыкант, автор песен, создатель и солист группы Несчастный случай Алексей Кортнев.
- 1968 — австралийский кино- и телеактер, продюсер, лауреат Золотого глобуса и других наград Хью Джекман.
- 1977 — российская поп-певица Жасмин (Сара Семендуева).
- 1993 — российский боксер, чемпион мира по версии IBF с 2016 Мурат Гассиев: 22 июля Александр Усик победил Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).