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12 октября – праздник поминания накануне Покров: что нужно делать

12 октября 2019, 00:01

Феофанов день приносит потепление – а как надолго, выяснил Главред.

Праздник 12 октября – что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу, приметы и традиции дня
Праздник 12 октября – что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу 2019, приметы и традиции дня / Униан

12 октября 2019 – праздник здоровья: мировая общественность проводит Всемирный день борьбы с артритом, а Армения – день борьбы с курением.

Заодно люди Земли вспоминают про мигрирующих птиц: в их честь установлен всемирный день.

Также сегодня гуляют российские кадровики: 12 октября празднуется День кадрового работника в России.

По народному календарю, 12 октября – Феофанов день. Еще говорят: Феофан Милостивый, Кириак-отшельник и отходник.

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12 октября: праздник православный

У православных нынче Покровская родительская суббота 2019: накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы 2019 они поминают усопших родных и близких. Подробнее читайте в нашем материале Покровская суббота 2019: что нельзя делать в этот поминальный день.

Также это день памяти преподобного Феофана Милостивого. 

Поста нет.

12 октября: приметы

Приметы 12 октября на погоду:

  • вечерний или ночной туман сулит отсутствие заморозков в ближайшие дни;
  • если этой ночью звезд на небе много – к сухой осени и богатому урожаю на будущий год;
  • поздние грибы 12 октября в лесу появились – снег поздно выпадет;
  • утренний ветер днем усиливается, а к вечеру стихает – погода ясной будет.

12 октября: что нельзя делать, а что нужно

В этот день устраивали охоту на зайца. Зайчатина была и главным блюдом на столе в этот день.

В Феофанов день принято было веселиться, грустить – нельзя.

В этом году на 12 октября выпала Покровская родительская суббота 2019, а запретах которой мы писали ранее.

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12 октября: именины

День ангела сегодня справляют Иван и Феофан.

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12 октября: кто родился

Человек, который родился 12 октября, говорят, будет добряком. Его талисман — опал.

12 октября родились такие знаменитости:

  • 1350 — Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской.
  • 1537 — король Англии и Ирландии Эдуард VI (единственный выживший сын Генриха VIII).
  • 1781 — русский поэт, переводчик Андрей Тургенев.
  • 1875 — один из наиболее известных мистиков и магов XIX-XX века Алистер Кроули.
  • 1929 — актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР Ролан Быков.
  • 1934 — украинский писатель и дипломат Юрий Щербак.
  • 1935 — итальянский оперный певец (тенор) Лучано Паваротти.
  • 1939 — актер театра и кино, народный артист России Юрий Васильев (Москва слезам не верит, Летучая мышь, Мы из джаза).
  • 1966 — российский музыкант, автор песен, создатель и солист группы Несчастный случай Алексей Кортнев.
  • 1968 — австралийский кино- и телеактер, продюсер, лауреат Золотого глобуса и других наград Хью Джекман.
  • 1977 — российская поп-певица Жасмин (Сара Семендуева).
  • 1993 — российский боксер, чемпион мира по версии IBF с 2016 Мурат Гассиев: 22 июля Александр Усик победил Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). 

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