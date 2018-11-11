"Обязательно добьемся": в России заговорили о реванше с Усиком

Александр Усик ранее одержал победу над Муратом Гассиевым / twitter.com/WBSuperSeries

После того, как украинский чемпион Александр Усик нокаутом победит британского боксера Тони Беллью, в РФ заговорил о реванше между Усиком и россиянином Муратом Гассиевым.

Как заявил секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, он будет добиваться реванша с Усиком, сообщат rsport.ru.

"Было понятно, что Усик выиграет. Беллью не конкурент ему. Оба боксера показали хороший бой, но уже после четвертого раунда было все видно. Реванша с Усиком мы обязательно добьемся, независимо от того, в каком весе он будет проведен. Мурату весной предстоит бой, после него уже начнем разговаривать с командой Усика", — подчеркнул Кремлев.

Напомним, 22 июля Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получил кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе.

Ранее промоутер рассказал о следующих соперниках Усика.