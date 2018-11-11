В планах два боя: промоутер рассказал о следующих соперниках Усика

Александр Усик / Reuters

Украинский чемпион Александр Усик, нокаутом завершивший поединок против британца Тони Беллью, в следующем году может провести два боя.

"В следующем году Усика в Украине мы точно не увидим. На следующий год в планах два боя. Или в Англии и в США, или оба в Англии. Если Андре Уорд вернется в крузервейт, можно крепко задуматься", — сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк.

Он также рассказал о ходе боя Усика с Беллью, пишет tribuna.com.

"По моим запискам, в восьмом раунде Усик проигрывал. За Усиком было 3 раунда, за Беллью — 4, это подтвердили и судьи.

Если посмотреть все бои Усика, он никогда не газует с первого раунда, раскачивается, долго запрягает, а потом впрягается. Беллью подсел физически, и пришло время нокаута.

То, что делал Беллью — то же, что и Тайсон Фьюри делал в бою с Кличко. Усик наносил много ударов, но был мизерный процент попаданий, это очень раздражало", - отметил Красюк.

Напомним, Тони Беллью сделал громкое заявление после боя с Усиком.