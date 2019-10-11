Покровская суббота 2019: что нельзя делать в этот поминальный день / memory-tour.ru

Поминальный день накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы 2019 – Покровская родительская суббота 2019 – в общий календарь родительских суббот 2019 не входит. Но многие все равно в этот день ездят на кладбище и несут поминальный обед в храм.

Покровская суббота 2019 установлена как дань памяти о православных воинах, погибших при взятии Казани. Хотя позднее поминать в этот день стали не только воинов, но и всех усопших родных и близких.

Когда родительская суббота в октябре 2019

Читайте такжеПокрова 2019: что делать, чтоб замуж удачно выйти и обряд на деньгиДата у нее нефиксированная: она всегда отмечается до дня Покрова – но если суббота перед праздником совпадает с днем апостола Иоанна Богослова (9 октября), то поминальный молебен родительской субботы переносится с субботы на воскресенье.

Покровская поминальная суббота 2019 пройдет 12 октября.

Покровская родительская суббота: что нельзя делать

Церковь не запрещает работать в родительскую субботу. Однако, если домашние дела отвлекают или делаются вместо молитвы и посещения храма – то такая работа под запретом.

То есть можно работать в огороде, убирать в доме, топить баню и даже крестить ребенка – если это не мешает молитве и походу в храм.

Остальные запреты дня касаются поведения на кладбище в этот день. В родительскую субботу нельзя:

выпивать и тем более напиваться на кладбище при посещении могил;

устраивать там "пикники": поминальный обед оставляют в храме вместе с поминальной запиской;

отказывать в нуждающимся милостыне – подав денежку, нужно попросить их молиться за умерших родных.

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Родительская суббота: как поминать

С утра нужно сходить в церковь: оставить записочку с именем умершего родственника, чтобы его помянули в храме на панихиде, и помолиться за его душу самому. Если нет возможности посетить храм – молятся дома.

Священники настаивают, что молитва – главные дар усопших, который можно сделать в этот день.

Потом, если есть возможность, едут на кладбище, чтобы привести в порядок могилы и прочесть заупокойные молитвы там.

Некоторые устраивают в этот день поминальные обеды дома: готовят кутью, а на стол ставят еще один столовый прибор – как бы для усопшего.

Родительская суббота: молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное. Во время церковного богослужения, православные люди поминают поименно многие поколения своих усопших предков.

Следующая ближайшая родительская суббота будет уже через пару недель: 2 ноября отмечается родительская суббота в ноябре или Дмитриевская родительская суббота. Она не менее значима, чем Вселенская Троицкая родительская суббота.

В течение этого дня в храмах служатся панихиды. Днем непременно нужно сходить на кладбище, а вечером – помянуть умерших родственников за семейным ужином.