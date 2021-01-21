УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп

21 января 2021, 04:33

Когда начнется китайский Новый год в 2021 году, его традиции и приметы – узнал Главред.

Когда китайский Новый год 2021 что делать в лунный Новый год 2021
Когда китайский Новый год 2021 - что делать в лунный Новый год 2021 / wall.alphacoders.com

Китайский Новый год 2021 – это, по сути, лунный Новый год 2021, так как дата праздника напрямую привязана к фазе Луны. Китайцы и их соседи свой восточный Новый год 2021 отмечают во второе новолуние после того, как состоялся день зимнего солнцестояния (то есть отчет идет от 21 декабря).

Когда начнется китайский Новый год в 2021 году, его традиции и приметы – узнал Главред.

Какого числа китайский Новый год в 2021 году

Восточный Новый год 2021 наступит:

  • в 23:03 по киевскому времени 11 февраля;
  • в 05:03 по пекинскому времени 12 февраля;
  • в 00:03 по московскому времени 12 февраля.

В целом, мир отмечает китайский Новый год в 2021 году 12-го числа следующего месяца.

Китайский Новый год 2022 выпал на 1 февраля.

Читайте такжеУкраина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями

Китайский Новый год 2021: выходные

Официальные выходные на Новый год в Китае дольше, чем в Украине: китайцы будут отдыхать целую неделю – с 12 по 18 февраля.

Само же празднование китайского Нового года 2021 продлится с 12 февраля по 27 февраля.

Примечательно, что и Украине, считай что, будут свои выходные на китайский Новый год в 2021 году: праздник выпал на пятницу, а следом как раз идут традиционные выходные дни – суббота и воскресенье.

Китайский Новый год – животные

Если про двенадцать животных зодиакального круга подавляющее большинство слышало и знает (хотя бы в какой год родились сами) – то мало кто обращает внимание, что у этих животных есть еще цвет и металл. Причем комбинация животного, цвета и металла повторяется лишь раз в 60 лет.

2021-й будет годом Белого Металлического Быка.

Нынешний 60-летний цикл завершится 29 января 2044 года – водяной Свиньей, на смену которой снова придет деревянная Крыса.

Китайский Новый год 2021: традиции

Многие девушки в декабре судорожно рассуждали, в чем встречать Новый год 2021. И так как это год Быка, то большинство отказалось от красного цвета, который быки якобы не любят (на самом это животное цвета не различает, а красная тряпка тореадора раздражает его своим мельтешением, а не цветом).

Читайте такжеКак привлечь деньги в Новый год 2021: самые простые способыВ Китае дела обстоят с точностью наоборот: там искренне верят, что красный цвет отпугивает злобное чудище по прозвищу Нянь (что в переводе с китайского означает год) – и привлекает денежную энергетику. Поэтому дома принято украшать красными фонариками и прочей новогодней атрибутикой, а в подарок на Новый год дарить деньги в красном конверте.

Накануне праздника из дома изгоняют всё зло – делая генеральную уборку.

За праздничным столом собирается всё семья, чтобы отведать мясные и рыбные блюда, а также пельмени цзяоцзы (как символ рождения сыновей).

Заканчивается праздничная ночь запуском фейерверков и петард – чтобы отпугнуть злых духов от дома, а дух умиротворения и счастья – наоборот, привлечь в жилище.

Новый год 2021: поздравления

Гороскоп на 2021 год Быка

праздник приметы традиции восточный новый год Китайский Новый год
Сейчас вы просматриваете новость «Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Самые прикольные гадания на Старый Новый год – на любовь и счастливую судьбуСамые прикольные гадания на Старый Новый год – на любовь и счастливую судьбу Когда колядуют, щедруют и посевают в Украине в 2021 годуКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине в 2021 году Какого числа Крещение Господне 2021: когда лезть в прорубь и идти за водоюКакого числа Крещение Господне 2021: когда лезть в прорубь и идти за водою Какие праздники и как отмечает Украина в День Василя 2021Какие праздники и как отмечает Украина в День Василя 2021 Что можно, а что нельзя делать на Рождество и после него: приметы и традицииЧто можно, а что нельзя делать на Рождество и после него: приметы и традиции
Следующий материал

Последние новости

05:28
Что светит Киеву при президенте Байдене: экс-министр дал тревожный прогноз
05:06
Крушение режима Путина: в России сделали прогноз о президентстве Навального Видео
04:51
Что нужно есть, чтобы справиться с сонливостью - ответ диетологов
04:33
Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп Видео
04:30
Внебрачная дочь Путина неожиданно отреагировала на расследование Навального Видео
Реклама
04:05
Эксперт спрогнозировал, что будет с тарифами Видео
03:40
Дипломат раскрыл планы Байдена по Украине Видео
03:01
Волочкова рассказала, с кем и где у нее был самый потрясающий секс Видео
02:15
В "ДНР" запланировали новый "референдум" о статусе Донбасса Видео
01:36
Гороскоп на 22 января для всех: иллюзорная выгода и деловые неудачи Видео
00:56
В посольстве США озвучили планы Байдена по Украине: чего ожидать Видео
00:55
"Как студентка": дочь Боярского разделась и показала потрясающие формы
00:40
Вкусный булгур с мясом: самый простой рецепт Видео
00:19
Поздравления с Днем объятий прикольные и добрые – картинки и тексты
00:00
В Украине разрешат владеть огнестрельным оружием: подробности решения Рады Видео
20 января, среда
23:37
В моду ворвался мятный маникюр по фен-шуй и омолаживающий френч Фото Видео
23:21
На Украину надвигается шторм и зимние ливни Видео
22:49
Смерть от вакцины против коронавируса: в ВОЗ сделали неожиданное заявление Видео
21:55
Байден принял первые решения на посту президента: появились подробности Видео
21:49
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
Реклама
21:44
Психологи рассказали, как научить себя худеть Видео
21:42
"Не достоин звания гражданина Украины": у Кравчука жестко припечатали кума Путина Видео
21:34
Очаровательные платья-рубашки из 1900-х возвращаются в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
21:28
У Зеленского признали, что цену на газ не снизят для всех украинцев Видео
21:05
Как избавиться от храпа: 15 способов Видео
20:56
Байден сделал первую запись в президентском Twitter: что пообещал Видео
20:56
Китай наказал соратников Трампа в день инаугурации Байдена Видео
20:42
"Заливаю керосином": акции в поддержку Навального анонсировали призывом "Пусть все горит" Видео
20:35
Гордон объяснил, почему Навальный не называет Крым украинским Видео
20:24
Тарифы на горячую воду и тепло: Кличко сделал важное заявление Видео
20:15
Стало известно, сколько получал экс-глава Укрзализныцы
20:11
Украинскую телеведущую наняли на экзотическую "работу" в Азии
20:02
Выманили интимные фото и насмехались: под Херсоном школьницы прилюдно затравили одноклассницу
19:56
У Зеленского напомнили, что Байден обещал из-за Украины Видео
19:53
Эректильная дисфункция может быть симптомом опасного заболевания Видео
19:42
Зашумит в ушах, подкосит ноги: на Землю идет новая магнитная буря Видео
19:30
Дженнифер Лопес и Леди Гага на инаугурации Байдена впечатлили красотой Видео
19:29
Двойное убийство в Одессе: в Сети назвали имя задержанного и показали фото Видео
19:27
В Украину снова несутся мощные снегопады и мороз Видео
19:17
Что сказал Джо Байден во время своей инаугурации: основные тезисы Видео
Реклама
19:14
Зеленский отреагировал на инаугурацию Байдена: пригласил в Киев Видео
18:54
Кравчук объяснил появление в ТКГ "общественных советников" от ОРДЛО Видео
18:50
Байден официально стал новым президентом США Фото Видео
18:40
В США состоялась инаугурация Байдена: все подробности из Вашингтона Видео
18:32
Назвали лучший сериал Netflix, который побил рекорд в январе Видео
18:19
На сайте украинского МИД для иностранцев обвинили СССР в организации Холокоста Видео
18:18
Комплексный контрудар по агрессору: в Кабмине объявили о новой военной стратегии Украины Видео
18:15
Натуральные обезболивающие: 5 неожиданных ингредиентов Видео
18:04
Алина Гросу раскрыла свою необычную хворь Видео
17:51
В российской Госдуме вознегодовали из-за закона о языке в Украине Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять