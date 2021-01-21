Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп

Когда китайский Новый год 2021 - что делать в лунный Новый год 2021 / wall.alphacoders.com

Китайский Новый год 2021 – это, по сути, лунный Новый год 2021, так как дата праздника напрямую привязана к фазе Луны. Китайцы и их соседи свой восточный Новый год 2021 отмечают во второе новолуние после того, как состоялся день зимнего солнцестояния (то есть отчет идет от 21 декабря).

Когда начнется китайский Новый год в 2021 году, его традиции и приметы – узнал Главред.

Какого числа китайский Новый год в 2021 году

Восточный Новый год 2021 наступит:

в 23:03 по киевскому времени 11 февраля;

в 05:03 по пекинскому времени 12 февраля;

в 00:03 по московскому времени 12 февраля.

В целом, мир отмечает китайский Новый год в 2021 году 12-го числа следующего месяца.

Китайский Новый год 2022 выпал на 1 февраля.

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Китайский Новый год 2021: выходные

Официальные выходные на Новый год в Китае дольше, чем в Украине: китайцы будут отдыхать целую неделю – с 12 по 18 февраля.

Само же празднование китайского Нового года 2021 продлится с 12 февраля по 27 февраля.

Примечательно, что и Украине, считай что, будут свои выходные на китайский Новый год в 2021 году: праздник выпал на пятницу, а следом как раз идут традиционные выходные дни – суббота и воскресенье.

Китайский Новый год – животные

Если про двенадцать животных зодиакального круга подавляющее большинство слышало и знает (хотя бы в какой год родились сами) – то мало кто обращает внимание, что у этих животных есть еще цвет и металл. Причем комбинация животного, цвета и металла повторяется лишь раз в 60 лет.

2021-й будет годом Белого Металлического Быка.

Нынешний 60-летний цикл завершится 29 января 2044 года – водяной Свиньей, на смену которой снова придет деревянная Крыса.

Китайский Новый год 2021: традиции

Многие девушки в декабре судорожно рассуждали, в чем встречать Новый год 2021. И так как это год Быка, то большинство отказалось от красного цвета, который быки якобы не любят (на самом это животное цвета не различает, а красная тряпка тореадора раздражает его своим мельтешением, а не цветом).

Читайте такжеКак привлечь деньги в Новый год 2021: самые простые способыВ Китае дела обстоят с точностью наоборот: там искренне верят, что красный цвет отпугивает злобное чудище по прозвищу Нянь (что в переводе с китайского означает год) – и привлекает денежную энергетику. Поэтому дома принято украшать красными фонариками и прочей новогодней атрибутикой, а в подарок на Новый год дарить деньги в красном конверте.

Накануне праздника из дома изгоняют всё зло – делая генеральную уборку.

За праздничным столом собирается всё семья, чтобы отведать мясные и рыбные блюда, а также пельмени цзяоцзы (как символ рождения сыновей).

Заканчивается праздничная ночь запуском фейерверков и петард – чтобы отпугнуть злых духов от дома, а дух умиротворения и счастья – наоборот, привлечь в жилище.

Новый год 2021: поздравления

Гороскоп на 2021 год Быка