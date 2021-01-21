Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп

Когда начнется китайский Новый год в 2021 году, его традиции и приметы – узнал Главред.
Китайский Новый год 2021 – это, по сути, лунный Новый год 2021, так как дата праздника напрямую привязана к фазе Луны. Китайцы и их соседи свой восточный Новый год 2021 отмечают во второе новолуние после того, как состоялся день зимнего солнцестояния (то есть отчет идет от 21 декабря).
Когда начнется китайский Новый год в 2021 году, его традиции и приметы – узнал Главред.
Какого числа китайский Новый год в 2021 году
Восточный Новый год 2021 наступит:
- в 23:03 по киевскому времени 11 февраля;
- в 05:03 по пекинскому времени 12 февраля;
- в 00:03 по московскому времени 12 февраля.
В целом, мир отмечает китайский Новый год в 2021 году 12-го числа следующего месяца.
Китайский Новый год 2022 выпал на 1 февраля.
Читайте такжеУкраина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями
Китайский Новый год 2021: выходные
Официальные выходные на Новый год в Китае дольше, чем в Украине: китайцы будут отдыхать целую неделю – с 12 по 18 февраля.
Само же празднование китайского Нового года 2021 продлится с 12 февраля по 27 февраля.
Примечательно, что и Украине, считай что, будут свои выходные на китайский Новый год в 2021 году: праздник выпал на пятницу, а следом как раз идут традиционные выходные дни – суббота и воскресенье.
Китайский Новый год – животные
Если про двенадцать животных зодиакального круга подавляющее большинство слышало и знает (хотя бы в какой год родились сами) – то мало кто обращает внимание, что у этих животных есть еще цвет и металл. Причем комбинация животного, цвета и металла повторяется лишь раз в 60 лет.
2021-й будет годом Белого Металлического Быка.
Нынешний 60-летний цикл завершится 29 января 2044 года – водяной Свиньей, на смену которой снова придет деревянная Крыса.
Китайский Новый год 2021: традиции
Многие девушки в декабре судорожно рассуждали, в чем встречать Новый год 2021. И так как это год Быка, то большинство отказалось от красного цвета, который быки якобы не любят (на самом это животное цвета не различает, а красная тряпка тореадора раздражает его своим мельтешением, а не цветом).
Читайте такжеКак привлечь деньги в Новый год 2021: самые простые способыВ Китае дела обстоят с точностью наоборот: там искренне верят, что красный цвет отпугивает злобное чудище по прозвищу Нянь (что в переводе с китайского означает год) – и привлекает денежную энергетику. Поэтому дома принято украшать красными фонариками и прочей новогодней атрибутикой, а в подарок на Новый год дарить деньги в красном конверте.
Накануне праздника из дома изгоняют всё зло – делая генеральную уборку.
За праздничным столом собирается всё семья, чтобы отведать мясные и рыбные блюда, а также пельмени цзяоцзы (как символ рождения сыновей).
Заканчивается праздничная ночь запуском фейерверков и петард – чтобы отпугнуть злых духов от дома, а дух умиротворения и счастья – наоборот, привлечь в жилище.
Новый год 2021: поздравления
- С Новым годом 2021! Новогодние открытки для самых красивых
- Поздравление с Новым годом 2021 короткие и оригинальные – тексты, гиф и картинки
- Поздравления с Новым годом 2021 на украинском языке и сказочные открытки
- Оригинальные пожелания на Новый год – короткие фразы и открытки с наступившим Новым 2021 годом
Гороскоп на 2021 год Быка
- Гороскоп на 2021 год по дате рождения от Влада Росса
- Восточный гороскоп на 2021 год по годам рождения
- Славянский гороскоп на 2021 по годам рождения и по месяцам