Новогодние песни: что послушать для поднятия настроения

Главред напоминает про лучшие песни для новогодних праздников всех времен и народов.
Новый год 2019 отмечен – но это не значит, что с праздником пора прощаться.
Тем более, что скоро нас ждут новые длинные выходные. Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Так, на Рождество украинцы отдыхают три дня подряд – с 5 по 7 января включительно.
Помните, что 1 января закладывает основы жизни на весь последующий год. Подробнее читайте в нашем материале 1 января – что за праздник: почему не выносят мусор и кому молятся в этот день.
Чтобы продлить себе новогоднее настроение, Главред советует послушать:
Abba - Happy New Year:
Слепаков - Тяжелый год:
Известный российский комик и актер Семен Слепаков исполнил новую песню, которая посвящена уходящему году.