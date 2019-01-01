Новогодние песни: что послушать для поднятия настроения

Что послушать в новогодние праздники / 1zoom.ru

Новый год 2019 отмечен – но это не значит, что с праздником пора прощаться.

Тем более, что скоро нас ждут новые длинные выходные. Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Так, на Рождество украинцы отдыхают три дня подряд – с 5 по 7 января включительно.

Помните, что 1 января закладывает основы жизни на весь последующий год. Подробнее читайте в нашем материале 1 января – что за праздник: почему не выносят мусор и кому молятся в этот день.

Чтобы продлить себе новогоднее настроение, Главред советует послушать:

Abba - Happy New Year:

Слепаков - Тяжелый год:

Известный российский комик и актер Семен Слепаков исполнил новую песню, которая посвящена уходящему году.

Верка Сердючка - Новогодняя:

Или просто новогоднюю подборку: