1 января – что за праздник: почему не выносят мусор и кому молятся в этот день

Какой праздник 1 января / 1zoom.ru

Говорят: как встретишь и начнешь Новый год, так и проживешь его. Так что 1 января закладывает основы жизни на весь последующий год.

Главред уже писал о том, как как загадать желание на Новый год на парня – читайте об этом в нашем материале В шутку и всерьез: странные новогодние приметы и серьезные приметы на Новый год на здоровье и деньги.

Мы также узнали, как правильно загадать желание на Новый год 2019. Желания в новогоднюю ночь принято загадывать ровно в полночь – пока часы 12 бьют.

А какие же есть приметы конкретно для 1 января?

1 января: народные приметы

Начнем с примет на любовь. Считается, что сколько раз парень чихнет 1 января за праздничным столом – столько девушек его полюбят в новом году.

И о благополучии. 1 января не принято заниматься грязной и тяжелой работой – иначе весь год тяготы будут одолевать да в грязи провозишься. Поэтому в первый день года в доме не делают генеральной уборки (особенно это касается мытья полов), а также не выбрасывают мусор: во-первых, от всего хлама нужно было избавиться еще до Нового года, а, во-вторых, вынося мусор на праздник, по примете, человек выносит из дому достаток и благополучие.

Также говорят, что в первый день года продавец должен отдать первому покупателю товар подешевле – это, мол, обеспечит ему хорошую торговлю на весь текущий год.

Приметы 1 января на погоду: если эхо уходит далеко — жди крепких морозов.

Приметы на урожай. Для начала о севе: если 1 января до обеда пасмурно, а вот после ясно — то лучше сеять поздно. Сильный ветер в этот день, который гнет деревья, сулит хороший урожай фруктов, много звезд — хороший урожай ягод. Смотрят в этот день и на иней: если на деревьях утром густой иней — то год будет хлебородным, если нет — голодным.

P.S. Новогоднюю елку не принято выкидывать из окна или с балкона (когда уже пришло время ее выносить): считается, что семейная жизнь в этом случае пойдет прахом, рухнет семейное счастье. Елку принято выносить и втыкать в снег.

1 января – какой сегодня церковный праздник

В первый день года православная Церковь чтит память преподобного Илии Муромца, Печерского.

Ранее историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем. Ученый напомнил, что достоверных летописных свидетельств существования исторического прототипа богатыря нет.

Напомним, в киевском парке "Муромец", ранее известному как "Дружбы народов", 2 августа 2018 года открыли памятник богатырю Илье Муромцу.

О чем молятся Илье Муромцу

Перед иконой Ильи Муромского молятся:

о помощи в сложных жизненных ситуациях;

об исцелении детей, в особенности тех, кто не ходит или болен ДЦП;

о защите, так как святой защищал слабых;

военные просят у Ильи Муромца поддержки, чтобы нести свою службу безупречно.

Преподобный Илья Муромец: молитва

Странствуя по стороне киевстей и оберегая ю от лихих разбойник, богатства и чести не искал еси себе, но аз иду служити за веру христианскую, и за землю Русскую, да и за стольный Киев – град, – отвещал еси человеком, славы от них не ищуше, Богу же славу поя: Аллилуиа.

Святой Илья Муромец. Икона / Правмир

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О святый преподобный отче Илие! Руси Святой заступниче, могучий ратоборче, воине духовный и телесный ей явивыйся, в житии своем благу народа Русскаго и прославлению Бога Христианскаго верно послуживый, и по преставлении своем престательства своего о нас не оставивый, испроси, святе, у Всемилостиваго Господа Отечеству нашему царя, мир и благоденствие, церкви благоустроение, людем православным от нечестивых избавление, воином русским в ратех победу и на врагов, замышляющих злая Церкви и Отечеству православному, одоление, всех же нас заступи, и еще просим тя, святче Божий, разум нам от Бога ниспосли, да познаем согрешения наша, и силу духовную, да покаемся во грехах наших, и крепость телесную, да возмощи нам житие исправити и Русь Святую возродити, и в Царствие Небесное из нея прейти, да тамо с тобою и всеми святыми сподобитися непрестанне восхваляти в Троице славимаго Бога Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

1 января: именины

День ангела в этот день отмечают Григорий, Илья и Тимофей.

Ранее Главред собрал самые душевные поздравления с именинами Гриши. Также Главред собрал идеи поздравлений с именинами Ильи – в прозе, стихах, смс и картинках.