Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем

Памятник Илье Муромцу в Киеве

Так как Илья Муромец родился и совершал свои основные подвиги на территории современной Украины, есть основания считать былинного героя украинцем.

Такое мнение в комментарии "Обозревателю" выразил доктор исторических наук Николай Бандривский.

"Поскольку, местом рождения и основных подвигов Ильи Муромца является северо-восточные территории современной Украины то, естественно, имеем веские основания считать его генетическое и культурное родство именно с древнеукраинским сообществом этих мест. Напомню, что название "Украина" появляется на страницах летописей собственно в XII веке", - говорит Бандривский, напомнив, что достоверных летописных свидетельств существования исторического прототипа Ильи Муромца нет.

"Есть несколько исторически задокументированных лиц Средневековья, которых пытаются сопоставлять с Ильей Муромцем. В любом случае, народные сказания об этом герое появились на территории, на которой раннее засвидетельствовано этноним Русь: Киевщина и Черниговщина", - отметил историк.

"На фоне все более растущего посягательства россиян (их правительства, науки, культуры) на наше древнерусское наследство, надо вот такими монументальными произведениями показывать, что это, в данном случае - былинный герой Илья Муромец, является частью нашей древнеукраинской культуры", - подытожил Бандривский.

Напомним, в киевском парке "Муромец", ранее известному как "Дружбы народов", 2 августа открыли памятник богатырю Илье Муромцу.

"Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец будет стоять здесь, на историческом месте, где некогда находилась богатырская застава", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.