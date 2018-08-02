"История, которую украли". В Киеве установили памятник богатырю Илье Муромцу: фото и видео

В киевском парке "Муромец", ранее известному как "Дружбы народов", 2 августа открыли памятник богатырю Илье Муромцу.

"Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец будет стоять здесь, на историческом месте, где некогда находилась богатырская застава", — цитирует мэра Киева Виталия Кличко пресс-служба горадминистрации, который лично открывал монумент.

Отмечается, что 11-метровый монумент представляет собой установленную на гранитном постаменте скульптуру. Памятник изготовлен из бронзы и покрыт искусственной патиной.

Авторство принадлежит скульптору Владимиру Журавлю, а позировал ему обладатель титула "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк.

По данным мэрии Киева, деньги из бюджета на создание памятника Муромцу не выделялись, он полностью построен на средства меценатов.

Как известно, Илья Муромец, согласно исторической версии, родился примерно между 1150 и 1165 годами, погиб в возрасте 40-55 лет, предположительно, при взятии Киева князем Рюриком. Мощи Ильи Муромца покоятся в Ближних Пещерах Киево-Печерской лавры.

Напомним, ранее в Украине запретили продавать книгу "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях", а также книгу "Богатырские русские сказки", поскольку они изданы в России.