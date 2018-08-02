Ильин день-2018 и именины Ильи: поздравления на словах и в анимированных открытках

Вчера, 07:11

"Главред" собрали идеи поздравлений с праздником Ильи-2018, а также с именинами Ильи – в прозе, стихах, смс и картинках.

  • Ильин день-2018 и именины Ильи: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • Ильин день-2018 и именины Ильи: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • Ильин день-2018 и именины Ильи: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • Ильин день-2018 и именины Ильи: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • Ильин день-2018 и именины Ильи: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • Ильин день-2018 и именины Ильи: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • Ильин день-2018 и именины Ильи: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • Ильин день-2018 и именины Ильи: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • Ильин день-2018 и именины Ильи: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников

2 августа отмечается День Ильи-2018Ранее "Главред" писал, что нельзя делать на праздник Ильи, его традициях и приметах.

В то же время в этот же день свои именины празднуют все мальчики по имени Илья.

"Главред" собрали идеи поздравлений с праздником Ильи-2018, а также с именинами Ильи – в прозе, стихах, смс и картинках.

Читайте также: Погода в Украине 2 августа: синоптик объяснила, купаться или нет на День Ильи-2018

День Ильи: поздравления в прозе

Пусть Ильин день не пугает Вас своими холодами, пускай с приходом этого праздника погода портится лишь на улице, а у Вас и в короткие дождливые дни, и в темные осенние ночи на душе будет по-летнему тепло от семейного счастья и благополучия в доме.

***

Поздравляю с Днем Ильи и от души желаю щедрых урожаев, проливных дождей, радостных дней, мечтательных ночей, добрых помыслов, чистых надежд, возвышенных чувств, непременного здравия и большого счастья. Пусть Святой хранит тебя и уберегает от молний судьбы!

***

Пусть сегодня Илья Пророк одарит вас и вашу семью благами, удачей, хранит ваш домашний очаг и убережет от дурной напасти! Желаем душевного спокойствия, верных друзей! Пусть работа будет всегда в радость!

День Ильи: поздравления в стихах

В праздник, в День Ильи пророка,

Я желаю благ земных,

Мира, радости, достатка,

Мыслей только молодых.

В этот день все пожелания

Станут явью, точно знай.

Шли добра посыл огромный,

Никогда не унывай.

***

Вот и День Ильи пришел,

Вас хочу я с ним поздравить.

Пусть пророк Вас не оставит,

Веру каждый чтоб обрел.

Будут пусть у вас всегда

Счастья полные ладошки,

Радость и успех в лукошке.

Пусть уходит прочь беда!

***

Вот и август месяц,

Осень на носу.

День Ильи пророка

Празднуем вовсю.

В этот день проблемы

И дела все — прочь.

Будем веселиться

Целый день и ночь.

У Ильи попросим

Хороший урожай

И побольше солнца,

А иногда — дождя.

Холода приходят,

Ну и что с того?

Главное, чтоб было

На душе тепло!

***

Шашлычок, коньяк, мартини,

Вот что будем в день Ильи мы,

Говорят, купаться грех,

Может все же не для всех...

Искупнуться мы рискнем

В ванну коньяка нальем

И шампанским все разбавим,

А затем абсент добавим...

В общем так, чтоб в день Ильи

Искупаться все смогли.

Кто-то в счастье, кто-то в водке,

Вот что всем желаю четко.

День Ильи: поздравления в смс

3 смс - 155 символов:

Забрось дела свои подальше, отдохни,

Сходи на кухню — выпей стакан сока.

С подругой встреться, другу позвони.

Сегодня грех работать, — с днем Ильи-пророка!

***

3 смс - 166 символов:

Песней ливня воспет

День Ильин много лет,

В завершении лета

Свои диктует совет:

Честным будь, не греши,

Не жалей ты гроши,

Не лукавь, не ленись,

И тогда будет жизнь!

***

2 смс - 104 символа:

В воду прыгнула русалка,

Ты теперь туда не лезь.

День Ильи пришел во власть —

Не купайся больше всласть.

***

4 смс - 231 символ:

Илья, Илья,

Не давай гнилья!

Тебя мы уважим,

Почет окажем,

Купаться не будем —

Дома побудем,

Работать не станем —

Сядем да встанем,

Хоровод заведем —

Лето проведем,

Дожди встретим —

Осень приветим.

Новый хлеб на стол —

Илья пришел!

Поздравление с Днем Ангела мальчику Илье

Имя Илья означает "крепость господня", "защитник" и "милость божья". Славяне считают Илью повелителем дождя и грома. В Ильин день не разрешалось работать, было принято выпекать первый хлеб из муки нового урожая, отдыхать, веселиться и поздравлять друг друга. Поздравь и ты своих родных и близких с этим светлым днем!

***

Илья, в твои именины,

Желаю любви прекрасной, единой.

Желаю добра и радости много,

Не приходят к тебе пусть тревоги.

Забудь о печали и бедах,

Жизнь твоя будет в победах.

Светлый путь тебя ожидает,

А злость навсегда отступает.

***

4 смс - 236 символов:

Сегодня праздник твой, Илья,

Так будь всегда ты у руля,

Как мудрый, опытный водитель.

Ведь ты по жизни — победитель!

Пусть сбережет телохранитель,

А это ангел твой хранитель!

Хороший парень, поздравляем,

Жизнь без тебя не представляем!

***

4 смс - 239 символов:

Дорогой Илюшенька, поздравляю тебя с твоим днем. Пусть жизнь твоя будет радостной и красивой, пусть в делах твоих тебя ожидает успех, пусть здоровье крепчает, и с каждым днем обновляются силы, будь счастливым, довольным и любимым для всех!

***

3 смс - 179 символов:

В этот теплый летний день именины у Ильи!

И сегодня с поздравком в гости мы к тебе пришли!

Пожелать пришли здоровья, и любви, и теплоты,

Чтобы у тебя сбывались все заветные мечты.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
праздник поздравления приметы традиции открытки День Ильи
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:48
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
14:00
«Будете терять энергию через язык»: когда и как на нас начнет влиять солнечное затмение 11 августа-2018
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:39
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
12:12
"73 рубля за доллар": как США собираются душить Россию
12:10
Суд вынес первое решение по главному подозреваемому в убийстве Олешко-Сармата
11:59
«Рембо - отдыхает»: Максим Галкин в обтягивающем наряде произвел фурор в Сети
11:48
Капитан «Шахтера» продолжит карьеру в Италии: СМИ назвали сумму трансфера
11:45
Украинский генерал назвал важное отличие Операции Объединенных сил от АТО на Донбассе
11:29
"Враг пользуется вавками в голове людей": Карпа объяснила, что делать с Донбассом
11:15
Главная причина бедности украинцев мнение
10:54
Стало известно, как новый курс доллара взвинтит цены на бензин
10:49
Болгария ужесточила визовый режим
10:21
Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся – СМИ
10:05
Настя Каменских попала в больницу
09:39
Двое закарпатских военнослужащих организовали "взрывной" бизнес
09:36
Известный манекенщик Zombie Boy покончил с собой
09:14
Девушка дня Instagram: сексапильная модель Playboy Китриша
09:07
Семья замглавы комиссии прокуроров обзавелась элитной недвижимостью в США — расследование
08:38
Падение гривни: доллар преодолел новую психологическую отметку
08:17
Украинцам хочется мира любой ценой мнение
08:11
Украинцев предупредили о нашествии опасного природного явления в августе: видео
07:47
В США обвинили Россию: стоит за попытками вмешательства в предстоящие выборы
07:15
"Мариуполь" — "Юргорден" 2:1: украинцы вышли в 3-й раунд квалификации ЛЕ, фото и видео
07:11
Ірена Карпа: Ворог користується вавками в голові людей — на них зручніше тиснути
06:56
Под угрозой захвата: что готовит Путин в Беларуси и Казахстане мнение
06:38
Новая ведущая "Орла и Решки" покрасовалась стройной фигурой в купальнике
06:15
Эксперты назвали продукты, которые убивают молодость
05:54
"15 миллионов не простят": историк рассказал о новой ошибке Кремля
05:23
Тайна Бермудского треугольника раскрыта: ученые обнародовали факты. Видео
05:01
Cтало известно, кто может стать новым тренером "Динамо"
04:32
"Задница - огонь": Вика из "НеАнгелов" восхитила поклонников фото в купальнике
04:05
Засуха в Крыму: русло одной из крупнейших рек полностью пересохло, видео
03:41
Подсчитано число жертв возможного теракта Савченко и Рубана
03:08
"Альфа" снова вернут на Землю и на экраны – СМИ
02:23
Журналисты выяснили сумму растрат Винника на день рождения в Доминикане: видео
01:54
"Дизлайк за русский язык". В Сети противоречиво оценили совместный клип Бумбокс и O. Torvald: видео
01:27
В России предупредили Украину об угрозе потерять Усика
01:02
Джамала засветила глубокое декольте на съемках клипа: фото
00:39
В МОН увеличат изучение истории Голодомора в школах
00:13
Убийцы российских журналистов в ЦАР говорили с жертвами на одном языке – СМИ
02 августа, четверг
23:44
В Украине обеспокоены засухой, провоцирующей экологическую катастрофу в Крыму
23:19
Plus-size модель Эшли Грэм позировала фотографу в сексуальном белье: фото
22:47
"За это бьют по зубам". В ОУН предлагают радикально решить конфликт с Венгрией в Закарпатье
22:20
"Это чистый сепар". Журналист назвал Усика сторонником врагов Украины
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять