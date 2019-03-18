"Он визуально больше, а по факту – нет": в Вечернем квартале показали, как кандидаты меряются рейтингами

18 марта 2019, 23:14

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Актеры показали, как политики любыми способами хотят увеличить "то самое" / Фото: скриншот из видео

Актеры студии Квартал 95 в очередном выпуске Вечернего квартала показали пародию на тему предвыборной борьбы за политические рейтинги.

По сюжету, для увеличения рейтинга к доктору обратились Петр Порошенко, Вадим Рабинович и Олег Ляшко. Фгармент программы опубликован в YouTube.

"Как Порошенко себе то самое увеличивал", - назвали авторы ролик.

В сценке действующий президент пришел к доктору, чтобы увеличить то, что "визуально больше, а по факту – нет".

"В Виннице больше, в Запорожье - чуть меньше", - жалуется кандидат.

Разговор политиков вызвал смех в зале благодаря аналогии, поскольку комичность ситуации поддерживалась тем, что политики заявляли о желании что-то увеличить, не называя слово "рейтинг".

Напомним, Maruv приняла участие в съемках юмористической передачи Вечерний квартал, где вместе с актерами Квартала 95 высмеяла судей и конфликты на нацотборе на Евровидение.

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рейтинг Петр Порошенко Вадим Рабинович Олег Ляшко Вечерний квартал 95 Квартал
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