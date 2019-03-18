"Он визуально больше, а по факту – нет": в Вечернем квартале показали, как кандидаты меряются рейтингами

Артисты в шутку сравнили политтехнологов с психотерапевтами.
Актеры студии Квартал 95 в очередном выпуске Вечернего квартала показали пародию на тему предвыборной борьбы за политические рейтинги.
По сюжету, для увеличения рейтинга к доктору обратились Петр Порошенко, Вадим Рабинович и Олег Ляшко. Фгармент программы опубликован в YouTube.
"Как Порошенко себе то самое увеличивал", - назвали авторы ролик.
В сценке действующий президент пришел к доктору, чтобы увеличить то, что "визуально больше, а по факту – нет".
"В Виннице больше, в Запорожье - чуть меньше", - жалуется кандидат.
Разговор политиков вызвал смех в зале благодаря аналогии, поскольку комичность ситуации поддерживалась тем, что политики заявляли о желании что-то увеличить, не называя слово "рейтинг".
Напомним, Maruv приняла участие в съемках юмористической передачи Вечерний квартал, где вместе с актерами Квартала 95 высмеяла судей и конфликты на нацотборе на Евровидение.