"Боюсь выиграть!": Maruv в Вечернем квартале спародировала нацотбор на Евровидение

Maruv перевоплотилась в актрису в жанре пародии / Фото: скриншот из видео

Известная певица Maruv, участие которой в нацотборе на Евровидение закончилось отказом Украины от участия в конкурсе, приняла участие в съемках юмористической передачи Вечерний квартал, где вместе с актерами Квартала95 высмеяла судей и конфликты на конкурсе.

Фрагмент концерта Вечернего квартала опубликован в YouTube. В нем, по сюжету, молодой человек приводит домой девушку для знакомства с родителями, роль которой мастерски исполнила Maruv.

"Не люблю, когда трое сидят, а я перед ними стою", - заявила с порога певица родителям своего потенциального жениха, намекая на судей нацотбора.

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Ситуацию с отказом певицы от участия в Евровидении актеры исполнили, также использовав шампанское. Отец семейства предложил всем за столом выпить, однако Maruv отказалась, а за ней и все члены семьи.

"Стоило вам отказаться и все тоже отказались", - пошутили артисты.

Все эпизоды номера вызывали в зале оживление, смех и аплодисменты.

Как ранее сообщалось, Maruv подчеркнула, что не чувствует себя частью украинского шоу-бизнеса.