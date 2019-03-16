"Не люблю границы": Maruv отказалась быть частью украинской "касты"

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Певица Maruv, ставшая победительницей нацотбора на Евровидение-2019, подчеркнула, что не чувствует себя частью украинского шоу-бизнеса.

Она также считает, что в Украине весь шоу-бизнес пропитан политикой, при этом она сама очень комфортно чувствует себя, выступая за границей.

"Я чувствую себя человеком мира больше, а не певицей, принадлежащей к какой-то одной касте. Вот не люблю все эти границы, стереотипы, ярлыки, которые пытаются повесить то на одного, то на другого артиста, в зависимости от ситуации и инфоповода", - отметила Maruv в интервью Йод.Media.

Напомним, ранее Maruv обьяснила слова о поддержке России на Евровидении-2019.