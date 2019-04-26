Страстная пятница: как поздравить и с чем / Fresh-Cards.ru

Страстная пятница 2019 – самый скорбный день Страстной недели 2019, когда нельзя ни петь, ни смеяться, ни даже просто слушать музыку. Подробнее читайте в нашем материале Страстная пятница: можно ли печь паски и что вообще можно и нельзя делать.

О том, что можно есть по дням и какие читать молитвы в какой день Страстной недели 2019 — читайте в нашем материале Страстная неделя 2019: что делать, календарь питания и какие молитвы читать по дням.

И все же – это праздник, ведь Христос своей жертвой приблизил спасение человечества. К тому же мы стали еще на день ближе к Пасхе 2019.

Главред выяснил, как поздравить со Страстной пятницей – на словах и в картинках.

Страстная пятница: картинки и поздравления

3 смс - 187 символов:

Нынче пятница Страстная,

И хотим мы пожелать,

Чтоб могли вы без сомнений

Искушений избегать.

Чтоб здоровье было крепко

С Божьей помощью всегда.

И смирения хватало

Вам на долгие года.

***

Иисус Христос, прости нам все наши грехи. В Страстную пятницу мы зажжем в церкви тысячи свечей, моля тебя о прощении и уповая на твою милость. Мы попросим здоровья для наших детей и счастья для своих близких. Даруй же нам жизнь на этой земле и вечное существование наших душ на небесах.

***

Нельзя сегодня песни петь

Трудиться тоже грех!

Но надо многое успеть,

Помолимся за всех!

Прильнем к иконе-божеству

Попросим благо дать,

Прочтем послание Христу

И тихо ляжем спать.

Пускай проходит этот день

И наступает утро

В котором не ложится тень,

В котором жить уютно!

***

4 смс - 240 символов:

Поздравляю с праздником! В Страстную пятницу желаю добродетели, праведности, духовного очищения и раскаяния. Пусть благими будут действия и помыслы, пусть простят недруги, пусть миром и любовью наполнятся сердца. Добра вам, прощения, любви!

***

Пятница страстная

Пусть уносит грусть!

А любовь большая

К тебе примчится пусть!

***

4 смс - 201 символ:

Самый строгий день,

Он напомнит о страданиях,

О них вспомните теперь,

Иисусу было больно ранее.

Ведь нес он веру для людей,

До часа до последнего,

Спустя большое число дней,

Она в сердцах вне времени!

***

Страстная пятница — это великий день скорби для всех христиан. В этот день в церквях справляют службы и умоляют Бога о прощении за все грехи, совершенные когда-то человечеством. Соблюдая приметы, мы не копаем землю и не сушим белье на веревках. Мы свято верим в лучшую жизнь на небесах, и да будет вера наша правдой!