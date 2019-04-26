Страстная пятница: как поздравить и с чем

В этот день верующие напоминают друг другу о великой жертве, принесенной Христом во имя рода людского.
Страстная пятница 2019 – самый скорбный день Страстной недели 2019, когда нельзя ни петь, ни смеяться, ни даже просто слушать музыку. Подробнее читайте в нашем материале Страстная пятница: можно ли печь паски и что вообще можно и нельзя делать.
О том, что можно есть по дням и какие читать молитвы в какой день Страстной недели 2019 — читайте в нашем материале Страстная неделя 2019: что делать, календарь питания и какие молитвы читать по дням.
И все же – это праздник, ведь Христос своей жертвой приблизил спасение человечества. К тому же мы стали еще на день ближе к Пасхе 2019.
Главред выяснил, как поздравить со Страстной пятницей – на словах и в картинках.
Страстная пятница: картинки и поздравления
3 смс - 187 символов:
Нынче пятница Страстная,
И хотим мы пожелать,
Чтоб могли вы без сомнений
Искушений избегать.
Чтоб здоровье было крепко
С Божьей помощью всегда.
И смирения хватало
Вам на долгие года.
***
Иисус Христос, прости нам все наши грехи. В Страстную пятницу мы зажжем в церкви тысячи свечей, моля тебя о прощении и уповая на твою милость. Мы попросим здоровья для наших детей и счастья для своих близких. Даруй же нам жизнь на этой земле и вечное существование наших душ на небесах.
***
Нельзя сегодня песни петь
Трудиться тоже грех!
Но надо многое успеть,
Помолимся за всех!
Прильнем к иконе-божеству
Попросим благо дать,
Прочтем послание Христу
И тихо ляжем спать.
Пускай проходит этот день
И наступает утро
В котором не ложится тень,
В котором жить уютно!
***
4 смс - 240 символов:
Поздравляю с праздником! В Страстную пятницу желаю добродетели, праведности, духовного очищения и раскаяния. Пусть благими будут действия и помыслы, пусть простят недруги, пусть миром и любовью наполнятся сердца. Добра вам, прощения, любви!
***
Пятница страстная
Пусть уносит грусть!
А любовь большая
К тебе примчится пусть!
***
4 смс - 201 символ:
Самый строгий день,
Он напомнит о страданиях,
О них вспомните теперь,
Иисусу было больно ранее.
Ведь нес он веру для людей,
До часа до последнего,
Спустя большое число дней,
Она в сердцах вне времени!
***
Страстная пятница — это великий день скорби для всех христиан. В этот день в церквях справляют службы и умоляют Бога о прощении за все грехи, совершенные когда-то человечеством. Соблюдая приметы, мы не копаем землю и не сушим белье на веревках. Мы свято верим в лучшую жизнь на небесах, и да будет вера наша правдой!