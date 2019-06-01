1 июня: какие праздники отмечаем сегодня / davno.ru, LiveInternet

1 июня – это праздник начала лета. И не только.

К слову, Главред собрал только лучшие поздравления и картинки с первым днем лета на русском и украинском языке.

Например, 1 июня отмечается День рождения Супермена – самого знаменитого героя комиксов. Именно в этот день в 1938 году представитель Криптона впервые появился на страницах земного журнала Action Comics.

Также 1 июня праздновала свой день рождения и суперблондинка всех времен и народов – Мэрилин Монро.

1 июня – День защиты детей

День защиты детей Украина празднует 1 июня.

Ранее Главред уже писал, почему День защиты детей так назвали и об истории праздника. Также мы подобрали лучшие открытки и поздравления на День защиты детей 2019.

Также 1 июня отмечается Всемирный день родителей и Всемирный день молока (не материнского, но тоже полезного).

1 июня – именины

Считается, что человек, который родился 1 июня, будет любить семью и дом, вырастет консервативным.

1 июня свой День ангела отмечают:

Анастасия ,

, Александр , Андрей , Антон ,

, , , Валентин , Василий , Виктор ,

, , , Георгий , Григорий ,

, , Дмитрий ,

, Иван , Игнатий ,

, , Корнилий ,

, Максим , Матвей , Митрофан , Михаил ,

, , , , Николай ,

, Олег , Онуфрий ,

, , Павел ,

, Сергей.

Поздравления для именинников можно подобрать в нашем разделе Именины.

1 июня 2019: православный календарь

В этот день православная церковь почитает преставление святого благоверного князя Димитрия Донского. Ранее мы писали о чем молятся Дмитрию Донскому политики и чем ему обязана Москва.

1 июня: народные приметы

В народе этот день называют Днем Ивана Долгого. Именно сегодня, по народным приметам, нужно сажать огурцы, а также фасоль, цветную капусту и редьку.

В этот день люди также следили за погодой. Считается, что: