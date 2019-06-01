1 июня: какие праздники отмечаем сегодня

1 июня 2019, 00:03

Главред выяснил, чем примечателен день 1 июня.

1 июня: какие праздники отмечаем сегодня / davno.ru, LiveInternet

1 июня – это праздник начала лета. И не только.

К слову, Главред собрал только лучшие поздравления и картинки с первым днем лета на русском и украинском языке.

Например, 1 июня отмечается День рождения Супермена – самого знаменитого героя комиксов. Именно в этот день в 1938 году представитель Криптона впервые появился на страницах земного журнала Action Comics.

Также 1 июня праздновала свой день рождения и суперблондинка всех времен и народов – Мэрилин Монро.

1 июня – День защиты детей

День защиты детей Украина празднует 1 июня.

Ранее Главред уже писал, почему День защиты детей так назвали и об истории праздника. Также мы подобрали лучшие открытки и поздравления на День защиты детей 2019.

Также 1 июня отмечается Всемирный день родителей и Всемирный день молока (не материнского, но тоже полезного).

1 июня – именины

Считается, что человек, который родился 1 июня, будет любить семью и дом, вырастет консервативным.

1 июня свой День ангела отмечают:

  • Анастасия,
  • Александр, Андрей, Антон,
  • Валентин, Василий, Виктор,
  • Георгий, Григорий,
  • Дмитрий,
  • Иван, Игнатий,
  • Корнилий,
  • Максим, Матвей, Митрофан, Михаил,
  • Николай,
  • Олег, Онуфрий,
  • Павел,
  • Сергей.

Поздравления для именинников можно подобрать в нашем разделе Именины.

1 июня 2019: православный календарь

В этот день православная церковь почитает преставление святого благоверного князя Димитрия Донского. Ранее мы писали о чем молятся Дмитрию Донскому политики и чем ему обязана Москва.

1 июня: народные приметы

В народе этот день называют Днем Ивана Долгого. Именно сегодня, по народным приметам, нужно сажать огурцы, а также фасоль, цветную капусту и редьку.

В этот день люди также следили за погодой. Считается, что:

  • если июнь начинается с дождей – лето будет засушливым;
  • прохлада стоит – еще 40 дней тепла не жди;
  • вороны сидят, все повернув клювы в одну сторону – к сильному ветру в ближайшее время.
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