1 июня: какие праздники отмечаем сегодня

Главред выяснил, чем примечателен день 1 июня.
1 июня – это праздник начала лета. И не только.
К слову, Главред собрал только лучшие поздравления и картинки с первым днем лета на русском и украинском языке.
Например, 1 июня отмечается День рождения Супермена – самого знаменитого героя комиксов. Именно в этот день в 1938 году представитель Криптона впервые появился на страницах земного журнала Action Comics.
Также 1 июня праздновала свой день рождения и суперблондинка всех времен и народов – Мэрилин Монро.
1 июня – День защиты детей
День защиты детей Украина празднует 1 июня.
Ранее Главред уже писал, почему День защиты детей так назвали и об истории праздника. Также мы подобрали лучшие открытки и поздравления на День защиты детей 2019.
Также 1 июня отмечается Всемирный день родителей и Всемирный день молока (не материнского, но тоже полезного).
1 июня – именины
Считается, что человек, который родился 1 июня, будет любить семью и дом, вырастет консервативным.
1 июня свой День ангела отмечают:
- Анастасия,
- Александр, Андрей, Антон,
- Валентин, Василий, Виктор,
- Георгий, Григорий,
- Дмитрий,
- Иван, Игнатий,
- Корнилий,
- Максим, Матвей, Митрофан, Михаил,
- Николай,
- Олег, Онуфрий,
- Павел,
- Сергей.
Поздравления для именинников можно подобрать в нашем разделе Именины.
1 июня 2019: православный календарь
В этот день православная церковь почитает преставление святого благоверного князя Димитрия Донского. Ранее мы писали о чем молятся Дмитрию Донскому политики и чем ему обязана Москва.
1 июня: народные приметы
В народе этот день называют Днем Ивана Долгого. Именно сегодня, по народным приметам, нужно сажать огурцы, а также фасоль, цветную капусту и редьку.
В этот день люди также следили за погодой. Считается, что:
- если июнь начинается с дождей – лето будет засушливым;
- прохлада стоит – еще 40 дней тепла не жди;
- вороны сидят, все повернув клювы в одну сторону – к сильному ветру в ближайшее время.