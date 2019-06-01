С Днем защиты детей – открытки и поздравления

День защиты детей Украина празднует 1 июня.

Ранее Главред уже писал, почему День защиты детей так назвали и об истории праздника.

Поздравления с Днем защиты детей в прозе

В День защиты детей желаю мира и добра, ведь все мы родом из детства. Пусть внимание к маленьким людям и их проблемам принесет свои плоды в виде счастливых судеб и благодарности. Желаю, чтобы любовь к детям наполняла жизнь новым смыслом и радостью, дарила лишь положительные эмоции, давала вдохновение.

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С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!

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Поздравляю с днем защиты детей! Желаю, чтобы каждый ребенок был одарен вниманием, любовью и заботой. Чтобы часто звучал звонкий и искренний детский смех. Берегите малышей, защищайте, храните, любите и балуйте!

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С Днем защиты детей, чудесный ребенок! Желаю самого счастливого, доброго, веселого, яркого, интересного, радостного, солнечного, вкусного, теплого, невероятного и фантастического детства! Пусть каждый день будет с крутыми идеями и мечтами.

День защиты детей: стихи

Пускай у каждого ребенка,

Будь то мальчишка иль девчонка,

Будут игрушки и конфеты,

Много любви, улыбок, света!

Пусть будет счастье настоящим,

Как будто солнышко, блестящим,

Чтоб все детишки улыбались,

И своим детством наслаждались!

***

Дети — наше продолженье,

С ними вечность на земле!

Наше вечное цветенье —

Гимн весне и красоте!

Поздравляем с днем ребенка,

Пусть цветут они, растут!

И пусть знают все с пеленок,

Что их любят здесь и ждут!

Пусть не будет одиноких,

Злых, обиженных детей!

И поменьше ран глубоких,

Лишь любви, добра, идей!

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3 смс - 192 символа:

Дети — это наше счастье,

И об этом знают все.

Пусть же жизнь будет прекрасной

У всех деток на Земле!

В этот праздник пожелаю

Море радостных минут.

Смех, улыбки и веселье

Пускай рядышком идут!

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3 смс - 151 символ:

Пусть счастливы будут все дети на свете,

Смеются, поют, веселятся гурьбой.

Пусть ласково солнышко в небе всем светит

И миром наполнится шар наш земной.

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3 смс - 156 символов:

Дети — наша гордость,

Дети — это счастье.

Пусть всех в мире деток,

Обойдут напасти.

Радостью сияют

Детские глазенки,

Раздается чаще

Добрый смех их звонкий!