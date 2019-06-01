С Днем защиты детей – открытки и поздравления

Главред собрал лучшие открытки и поздравления на День защиты детей 2019.
День защиты детей Украина празднует 1 июня.
Ранее Главред уже писал, почему День защиты детей так назвали и об истории праздника.
Поздравления с Днем защиты детей в прозе
В День защиты детей желаю мира и добра, ведь все мы родом из детства. Пусть внимание к маленьким людям и их проблемам принесет свои плоды в виде счастливых судеб и благодарности. Желаю, чтобы любовь к детям наполняла жизнь новым смыслом и радостью, дарила лишь положительные эмоции, давала вдохновение.
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С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!
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4 смс - 209 символов:
Поздравляю с днем защиты детей! Желаю, чтобы каждый ребенок был одарен вниманием, любовью и заботой. Чтобы часто звучал звонкий и искренний детский смех. Берегите малышей, защищайте, храните, любите и балуйте!
4 смс - 239 символов:
С Днем защиты детей, чудесный ребенок! Желаю самого счастливого, доброго, веселого, яркого, интересного, радостного, солнечного, вкусного, теплого, невероятного и фантастического детства! Пусть каждый день будет с крутыми идеями и мечтами.
День защиты детей: стихи
Пускай у каждого ребенка,
Будь то мальчишка иль девчонка,
Будут игрушки и конфеты,
Много любви, улыбок, света!
Пусть будет счастье настоящим,
Как будто солнышко, блестящим,
Чтоб все детишки улыбались,
И своим детством наслаждались!
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Дети — наше продолженье,
С ними вечность на земле!
Наше вечное цветенье —
Гимн весне и красоте!
Поздравляем с днем ребенка,
Пусть цветут они, растут!
И пусть знают все с пеленок,
Что их любят здесь и ждут!
Пусть не будет одиноких,
Злых, обиженных детей!
И поменьше ран глубоких,
Лишь любви, добра, идей!
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3 смс - 192 символа:
Дети — это наше счастье,
И об этом знают все.
Пусть же жизнь будет прекрасной
У всех деток на Земле!
В этот праздник пожелаю
Море радостных минут.
Смех, улыбки и веселье
Пускай рядышком идут!
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3 смс - 151 символ:
Пусть счастливы будут все дети на свете,
Смеются, поют, веселятся гурьбой.
Пусть ласково солнышко в небе всем светит
И миром наполнится шар наш земной.
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3 смс - 156 символов:
Дети — наша гордость,
Дети — это счастье.
Пусть всех в мире деток,
Обойдут напасти.
Радостью сияют
Детские глазенки,
Раздается чаще
Добрый смех их звонкий!