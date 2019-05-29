День защиты детей: когда и как отмечают и что дарить ребенку / 1zoom.ru

День защиты детей Украина отмечает не первый год. Праздник всегда отмечается весело и душевно.

Ранее Главред уже писал, почему День защиты детей так назвали и об истории праздника.

К слову, именно на День защиты детей Алсу пообещала подробно прокомментировать скандал на Голос. Дети.

Какого числа День защиты детей

1 июня – День защиты детей: эта дата неизменна.

День защиты детей 2019: выходной или нет

День защиты детей в Украине официальным выходным не является. Однако в 2019 году праздник выпал на субботу, так что отдохнуть и выбраться с детворой на прогулку все равно получится.

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День защиты детей 2019: мероприятия

Куда пойти в Киеве 1 июня, на День защиты детей 2019? Можно, к примеру, сводить ребенка на:

Международный фестиваль искусства кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест: Культурный центр "Кинотеатр Киев", ул. Красноармейская (Большая Васильковская), 19 – с 29 мая по 7 июня;

Фестиваль мороженого: Украинский дом, ул. Крещатик, 2 – 30 мая и 1 июня, 10:00-20:00;

Фестиваль детского творчества "Навстречу мечте!": Киевский Дворец детей и юношества, ул. Ивана Мазепы, 13 – 31 мая и 1 июня, 19:00.

И, конечно, беспроигрышным вариантом всегда остаются прогулка в парке аттракционов, пикник на природе или поход в кино.

День защиты детей: что дарить ребенку

День защиты ребенка — отличный повод для подарка. Тем более что учебный год только закончился, так что подарок по случаю окончания очередного класса и по случаю "защитного" праздника можно совместить.

Можно смело выбрать что-нибудь к летним каникулам: развивающую игру, что-то из одежды (новый купальник, к примеру) и т.п.

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С Днем защиты детей

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