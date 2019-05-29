День защиты детей: когда и как отмечают и что дарить ребенку

Главред выяснил, как проходит праздник в Украине.
День защиты детей Украина отмечает не первый год. Праздник всегда отмечается весело и душевно.
Ранее Главред уже писал, почему День защиты детей так назвали и об истории праздника.
К слову, именно на День защиты детей Алсу пообещала подробно прокомментировать скандал на Голос. Дети.
Какого числа День защиты детей
1 июня – День защиты детей: эта дата неизменна.
День защиты детей 2019: выходной или нет
День защиты детей в Украине официальным выходным не является. Однако в 2019 году праздник выпал на субботу, так что отдохнуть и выбраться с детворой на прогулку все равно получится.
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День защиты детей 2019: мероприятия
Куда пойти в Киеве 1 июня, на День защиты детей 2019? Можно, к примеру, сводить ребенка на:
- Международный фестиваль искусства кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест: Культурный центр "Кинотеатр Киев", ул. Красноармейская (Большая Васильковская), 19 – с 29 мая по 7 июня;
- Фестиваль мороженого: Украинский дом, ул. Крещатик, 2 – 30 мая и 1 июня, 10:00-20:00;
- Фестиваль детского творчества "Навстречу мечте!": Киевский Дворец детей и юношества, ул. Ивана Мазепы, 13 – 31 мая и 1 июня, 19:00.
И, конечно, беспроигрышным вариантом всегда остаются прогулка в парке аттракционов, пикник на природе или поход в кино.
День защиты детей: что дарить ребенку
День защиты ребенка — отличный повод для подарка. Тем более что учебный год только закончился, так что подарок по случаю окончания очередного класса и по случаю "защитного" праздника можно совместить.
Можно смело выбрать что-нибудь к летним каникулам: развивающую игру, что-то из одежды (новый купальник, к примеру) и т.п.
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С Днем защиты детей
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